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Bethesda дала послушать 10 минут из саундтрека Starfield и показала полтора десятка новых концепт-артов

Издательство Bethesda Softworks в рамках приуроченного к десятилетию The Elder Scrolls V: Skyrim музыкального концерта представило 10 минут из саундтрека Starfield и полтора десятка концепт-артов игры.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Слегка анимированные иллюстрации, включающие взгляд на экзотические планеты и корабли, сменяли друг друга на экране в ходе исполнения композиций из сюиты Starfield.

Музыку играл лондонский симфонический оркестр, тогда как композитором Starfield выступает Инон Зур (Inon Zur) — автор саундтреков всех последних Fallout и предстоящей Syberia: The World Before.

Напомним, по сюжету главный герой Starfield присоединится к исследовательской организации «Созвездие» и займётся изучением самых отдалённых уголков Освоенных систем.

Релиз Starfield ожидается 11 ноября 2022 года на PC, Xbox Series X и S. По словам главы и исполнительного продюсера Bethesda Game Studios Тодда Говарда (Todd Howard), следующая демонстрация игры пройдёт летом 2022-го.

Концепт-арты Starfield с концерта
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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox,
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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