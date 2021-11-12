3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостипроцессорыМобильный Intel Core i7-12700H оказался ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Мобильный Intel Core i7-12700H оказался до двух раз быстрее Core i7-10750H в тестах Geekbench

В базе данных синтетического теста Geekbench появились результаты проверки производительности мобильного процессора Core i7-12700H будущей высокопроизводительной серии Alder Lake-P. Чип придёт на смену актуальной восьмиядерной модели Core i7-11800H поколения Tiger Lake-H, который в свою очередь является наследником шестиядерной модели Core i7-10750H.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Согласно имеющимся данным, Core i7-12700H получил шесть производительных P-ядер и восемь энергоэффективных E-ядер. Таким образом общее количество физических ядер у новинки составит 14 штук. Из-за отсутствия поддержки технологии Hyper-Threading у энергоэффективных ядер процессор предложит поддержку 20 потоков. В базе данных Geekbench имеется сразу несколько результатов проверки процессора Core i7-12700H. В одном из них базовая частота чипа составляла 2,45 ГГц, в другом — 2,69 ГГц. Максимальная частота процессора варьировалась от 4174 до 4588 МГц.

Core i7-12700H в составе ноутбуков HP Omen и Gigabyte AERO 5 XE. Источник изображения: Geekbench

Core i7-12700H в составе ноутбуков HP Omen и Gigabyte AERO 5 XE. Источник изображения: Geekbench

В более ранней утечке чип засветился в составе игрового ноутбука HP Omen. В новой — процессор использовался в игровом лэптопе Gigabyte AERO 5 XE, оснащённом двумя модулями ОЗУ DDR4-2660 объёмом 16 Гбайт каждый. Низкая частота оперативной памяти может объяснять, почему процессор показал относительно низкий результат быстродействия в одноядерном тесте.

Согласно свежим данным, одноядерная производительность Core i7-12700H оценена 1340 баллов, а многоядерная — 11 138 очков, что в обоих случаях выше, чем в более раннем тесте. Значительно в одноядерной и многоядерной производительности новинку обгоняет только будущая мобильная флагманская модель Core i9-12900HK.

Одноядерная производительность чипа Core i7-12700H на данный момент ниже, чем у Core i7-11800H актуального поколения. Однако многоядерная почти на 40 % выше. Более того, в многопоточной производительности новая модель оказалась более чем в два раза быстрее модели предыдущего поколения — Core i7-10750H.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Анонс мобильных процессоров Intel Alder Lake-P ожидается в январе будущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выяснились характеристики процессоров Intel Core 12-го поколения, которые представят в начале 2022 года
Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench
Мобильный 14-ядерный Intel Core i9-12900HK с частотой до 5 ГГц снова показался в Geekbench
Квартальный отчёт AMD: компания увеличила выручку в полтора раза и удвоила операционную прибыль
Госсектору потребуется 1,7 млн российских процессоров за два года — производители могут не справиться с таким спросом
Qualcomm представила Snapdragon 778G Plus, Snapdragon 480 Plus и другие обновлённые мобильные платформы
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: alder lake, процессоры, intel
alder lake, процессоры, intel
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 277
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 206
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР 164
Данные покупателей поддельных справок о вакцинации оказались в даркнете 105

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с Землёй обнаружен независимый кусок Луны, но это не точно
В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах
Первый в мире iPhone с портом USB Type-C продан за $86 001
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона»
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Отдельные Pixel 6 и 6 Pro научились отслеживать сердечный ритм и дыхание с помощью камеры 46 мин.
На виртуальной выставке Эрмитажа посетитель попытался «украсть» NFT-картину 2 ч.
Разработчики Maid of Sker анонсировали духовного наследника своего хоррора — кооперативный шутер Sker Ritual 2 ч.
Возвращение блудного сценариста: нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla вернулся в Ubisoft 3 ч.
В Steam стартовали бесплатные выходные многопользовательского симулятора подлодки Barotrauma 4 ч.
Слухи: журналист раскрыл антураж и предполагаемое название игры Quantic Dream по «‎Звёздным войнам» 4 ч.
AMD опубликовала данные по 50 уязвимостям в своих продуктах, Intel обнародовала 25 проблем 7 ч.
На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками 7 ч.
Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok 8 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher 8 ч.
Плата Gigabyte Aorus Z690 Xtreme WaterForce с водоблоком СЖО оценена почти $2200 2 ч.
Маск продолжает продавать акции Tesla — сумма сделок достигла $5,7 миллиарда 2 ч.
МКС избежала столкновения с фрагментом китайского спутника, уничтоженного ракетой в 2007 году 2 ч.
Геологи обнаружили в алмазе минерал, который не надеялись найти в природе на Земле 3 ч.
ASUS и Gigabyte неожиданно добавили поддержку чипов Ryzen 5000 своим платам с чипсетом AMD A320 3 ч.
Samsung Galaxy S21 FE показался на рекламных изображениях 3 ч.
Мобильный Intel Core i7-12700H оказался до двух раз быстрее Core i7-10750H в тестах Geekbench 4 ч.
SambaNova Systems создаст самый мощный в Европе ИИ-суперкомпьютер 5 ч.
Foxconn ожидает, что проблемы с поставками электроники продлятся до второй половины 2022 года 6 ч.
Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК 7 ч.