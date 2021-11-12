Мобильный Intel Core i7-12700H оказался до двух раз быстрее Core i7-10750H в тестах Geekbench

В базе данных синтетического теста Geekbench появились результаты проверки производительности мобильного процессора Core i7-12700H будущей высокопроизводительной серии Alder Lake-P. Чип придёт на смену актуальной восьмиядерной модели Core i7-11800H поколения Tiger Lake-H, который в свою очередь является наследником шестиядерной модели Core i7-10750H.

Согласно имеющимся данным, Core i7-12700H получил шесть производительных P-ядер и восемь энергоэффективных E-ядер. Таким образом общее количество физических ядер у новинки составит 14 штук. Из-за отсутствия поддержки технологии Hyper-Threading у энергоэффективных ядер процессор предложит поддержку 20 потоков. В базе данных Geekbench имеется сразу несколько результатов проверки процессора Core i7-12700H. В одном из них базовая частота чипа составляла 2,45 ГГц, в другом — 2,69 ГГц. Максимальная частота процессора варьировалась от 4174 до 4588 МГц.

В более ранней утечке чип засветился в составе игрового ноутбука HP Omen. В новой — процессор использовался в игровом лэптопе Gigabyte AERO 5 XE, оснащённом двумя модулями ОЗУ DDR4-2660 объёмом 16 Гбайт каждый. Низкая частота оперативной памяти может объяснять, почему процессор показал относительно низкий результат быстродействия в одноядерном тесте.

Согласно свежим данным, одноядерная производительность Core i7-12700H оценена 1340 баллов, а многоядерная — 11 138 очков, что в обоих случаях выше, чем в более раннем тесте. Значительно в одноядерной и многоядерной производительности новинку обгоняет только будущая мобильная флагманская модель Core i9-12900HK.

Одноядерная производительность чипа Core i7-12700H на данный момент ниже, чем у Core i7-11800H актуального поколения. Однако многоядерная почти на 40 % выше. Более того, в многопоточной производительности новая модель оказалась более чем в два раза быстрее модели предыдущего поколения — Core i7-10750H.

Анонс мобильных процессоров Intel Alder Lake-P ожидается в январе будущего года.