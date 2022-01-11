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Huawei выпустит новый смартфон с большим дисплеем и 108-Мп камерой

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei готовит к выпуску загадочный смартфон, который сейчас фигурирует под кодовым обозначением JLN-AL00. Презентация аппарата ожидается уже в текущем месяце.

Источник изображений: huawei.com

Источник изображений: huawei.com

Информация о технических характеристиках новинки обнародована в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Известно, что устройство оснащено большим 6,78-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2388 точек.

В общей сложности доступны пять камер. Во фронтальной части находится селфи-модуль на основе 16-мегапиксельного сенсора. Тыльный блок совмещает 108-мегапиксельный основной датчик, широкоугольный 8-мегапиксельный модуль, а также пару компонентов с 2-мегапиксельным сенсором.

Применён неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.

На смартфон установлена фирменная операционная система HarmonyOS. Габариты составляют 164,64 × 75,55 × 7,94 мм, вес — 191 г. Аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч поддерживает быструю 66-ваттную подзарядку. Упомянут также боковой сканер отпечатков пальцев. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, смартфон
huawei, смартфон
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