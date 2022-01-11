NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти

Судя по слухам и утечкам, компания NVIDIA сегодня представит и сразу же начнёт продажи новой версии видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти. Новинка будет построена на базе графического процессора Ampere GA102 с 8960 ядрами CUDA.

Портал VideoCardz поделился изображением ускорителя GeForce RTX 3080 12GB FTW3 Ultra в исполнении компании EVGA.

По данным ресурса, уровень энергопотребления эталонной версии GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти составит 350 Вт. У оригинальной модели с 10 Гбайт памяти этот показатель, напомним, составляет 320 Вт. Однако речь идёт только о референсной версии видеокарты от NVIDIA. Показатель энергопотребления карты в исполнении EVGA и других AIB-партнёров, вероятно, будет ещё выше.

Между тем грядущий запуск GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти также подтвердил крупный французский ретейлер Materiel.net. Он опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что предзаказы на новинку начнут принимать в 15:00 по местному времени (17:00 по московскому времени). Карт на всех не хватит. Вскоре после этого сообщение было удалено, однако пользователи успели сделать его скриншот.

Карта уже появилась в продаже (по предзаказам) в Германии у ретейлера Mindfactory. Там предлагаются версии MSI GeForce RTX 3080 12GB Gaming Z Trio и SUPRIM X. Первая оценивается магазином в 1699 евро, вторая — в 1799 евро. Это примерно на 300 и 400 евро дороже, чем модели GeForce RTX 3080 10GB у того же ретейлера. Модель MSI GeForce RTX 3080 12GB Gaming Z Trio также отметилась у французского магазина PC21, где предлагается за те же 1699 евро включая НДС.

Официальная рекомендованная стоимость ускорителя GeForce RTX 3080 12GB пока неизвестна. На данный момент даже нельзя утверждать, что NVIDIA добавит рекомендованную цену на свой сайт. Однако источники сообщают, что компания не будет выпускать видеокарту в эталонном исполнении. Её реализацией будут заниматься партнёры NVIDIA.

Указывается, что продажи видеокарты начнутся сразу же после её формального анонса. Также сегодня появятся и первые обзоры на новинку. Обозреватели уже получили новую версию GeForce RTX 3080, однако у них возникли сложности с получением нужной версии графического драйвера.