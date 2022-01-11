Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России

Владельцы электромобилей Tesla из России обратились к Илону Маску (Elon Musk) с просьбой открыть в стране официальное представительство Tesla. Автомобилисты заявили, что хотят обслуживать свои машины у официального дилера, который будет иметь запас необходимых запчастей. Владельцы Tesla жалуются, что сейчас детали для электромобилей приходится заказывать из США, и их доставка занимает несколько месяцев.

На YouTube-канале Go Electro было размещено видеообращение к Илону Маску. Для его съёмки владельцы Tesla собрались 8 января на парковке Крокус Сити в Москве. Ролик оканчивается световым шоу из 30 электромобилей американского производителя, среди которых Mosel S, X, Y и 3. Владелец канала Go Electro Дмитрий Сакал заявил, что ранее сообщество российских владельцев Tesla уже пыталось связаться с компанией, но их попытки остались незамеченными. Сакал говорит, что участники акции стараются достучаться до Tesla во всех соцсетях компании и заваливают её электронную почту своими письмами. Они также создали обсуждение на Reddit.

В мае Илон Маск выступил на российском форуме «Новое знание». Тогда он заявил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, однако этого пока не произошло. Бизнесмен сказал, что надеется открыть представительство в России и рассматривает возможность строительства в стране завода по производству электромобилей.

Российские владельцы Tesla надеются, что после прихода компании в страну купить или отремонтировать электромобили станет проще. На данный момент машины американского производителя в России можно приобрести только через посредников, таких как «СберАвто». Владельцы Tesla надеются, что после открытия представительства в России снизятся цены на КАСКО и начнёт развиваться сеть зарядных станций Supercharger, что упростит поездки на дальние расстояния.

В 2021 году продажи электромобилей в России выросли в пять раз по сравнению с 2020 годом. Самым популярным электромобилем в стране остаётся Nissan Leaf с долей в 74 %. Доля Tesla составляет 11 %.