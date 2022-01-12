Приключение-головоломка Please, Touch The Artwork предложит трогать произведения искусства

Основатель и единственный сотрудник независимой бельгийской студии Waterzooi Томас Ватерзой (Thomas Waterzooi) анонсировал точную дату выхода своего приключения-головоломки Please, Touch The Artwork.

Как стало известно, Please, Touch The Artwork поступит в продажу 26 января для PC (Steam) и устройств под управлением iOS и Android. Версия для Nintendo Switch выйдет до конца текущего года.

Please, Touch The Artwork уже доступна для предзаказа, но только в App Store. Там игра стоит 379 рублей. Откроется ли опция ранней покупки на других платформах, не уточняется.

По сюжету пользователь посещает выставку авангардного цифрового художника Т. Ватерзоя, который случайно обнаружил интерактивный мир за полотнами своего современника Пита Мондриана.

Сообщается, что Please, Touch The Artwork объединяет набор «спокойных и захватывающих» игр-головоломок (всего их будет более 150) и интерактивных историй, основанных на известных реальных абстрактных картинах.

В Please, Touch The Artwork обещают процедурно генерируемые уровни, «эстетически элегантные» загадки, простое управление (все действия выполняются одним касанием/кликом) и джазовый саундтрек.

Please, Touch The Artwork — дебютный проект Ватерзоя в качестве инди-разработчика. До того как податься в независимый игрострой, специалист трудился на благо студий вроде IO Interactive (серия Hitman) и Larian (франшиза Divinity).