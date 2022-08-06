В файлах Assassin's Creed Valhalla нашли броню Железного человека и ездовое животное из Horizon Forbidden West

В Assassin’s Creed Valhalla обнаружили файлы и упоминания брони Железного человека из вселенной комиксов Marvel, которая имеет возможность стрелять лазерным лучом из груди. Сейчас облик недоступен в цифровом магазине Ubisoft, но поклонники надеются, что в будущем разработчик выпустит его в продажу.

Броня была найдена специалистом по сбору данных под псевдонимом Pedder. Ранее он извлёк информацию о дополнениях из файлов Assassin’s Creed Valhalla, которая позже была подтверждена официально. Броню Железного человека, как и другие найденные элементы снаряжения, показал в ролике YouTube-блогер AndyReloads. Кроме того, в Assassin’s Creed Valhalla, похоже, появятся и животные из Horizon Forbidden West.

Уже не в первый раз косметические элементы Marvel появляются в Assassin’s Creed. Ранее AndyReloads демонстрировал облик Таноса под названием «Мастер стихий» (Master of Elements). Пока так и не вышедший скин включает в себя знаменитую перчатку с камнями бесконечности, способности которых можно активировать каждые несколько секунд.

Официально Ubisoft не признавала существование перечисленных обликов и комплектов снаряжения. И некоторые поклонники беспокоятся, что компания их так и не выпустит.

Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5.