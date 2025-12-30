Китай готов раньше США начать массовое внедрение человекоподобных роботов

В последние несколько лет Китай сделал робототехнику ключевым направлением своей технологической стратегии, представив планы по созданию цепочек поставок и массовому производству этих машин. В Китае снижается рождаемость и стареет население, что приводит к сокращению числа работающих и росту затрат на рабочую силу. Технологическое превосходство в робототехнике рассматриваются властями страны как способ решения этой проблемы.

«В настоящее время Китай опережает Соединённые Штаты в ранней коммерциализации человекоподобных роботов, — считает партнёр консалтинговой компании Horváth Андреас Браухле. — Хотя ожидается, что обе страны со временем создадут аналогично крупные рынки, Китай на этом начальном этапе развивается быстрее».

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) и высшее руководство страны, известное как Центральный комитет, встретились и опубликовали предложения по «пятнадцатому пятилетнему плану» — документу, в котором изложены некоторые ключевые направления работы Пекина на ближайшие годы. В тексте упоминается термин «воплощённый искусственный интеллект», обозначающий аппаратное обеспечение, управляемое ИИ, такое как робототехника или беспилотные автомобили.

«Стремление Китая к развитию человекоподобной робототехники обусловлено сочетанием факторов: решением демографических проблем, обеспечением следующего горизонта экономического роста и укреплением его роли в глобальной конкуренции», — полагает старший партнёр McKinsey & Company Карел Элут (Karel Eloot).

Робототехника, рассматриваемая как реальное применение ИИ, может стать новым полем битвы в 2026 году. Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) специально встречался с генеральными директорами робототехнических компаний, чтобы разработать план по ускорению развития отрасли.

«Китай может стать самым важным рынком для человекоподобных роботов», — говорится в аналитической записке банка RBC Capital Markets. Аналитики банка прогнозируют, что к 2050 году общий глобальный потенциальный рынок человекоподобных роботов составит $9 трлн, при этом на Китай придётся более 60 % этой суммы.

Китайские робототехнические компании прикладываю огромные усилия для запуска массового производства. Unitree, которая готовится к первичному публичному размещению акций, может быть оценена примерно в $7 млрд.

Компания предлагает различные модели роботов, в том числе человекоподобных, которые демонстрируют приёмы кун-фу, национальные китайские танцы и синхронные выступления. Недавно компания представила модифицированную версию четвероногого робопса B2, предназначенную для использования при тушении пожаров.

UBTech Robotics — ещё один ключевой игрок на китайском рынке. Компания производит человекоподобных роботов как для промышленного применения, так и для коммерческих целей. Флагманская промышленная модель UBTech, Walker S2, способна самостоятельно менять свой аккумулятор, обеспечивая в буквальном смысле круглосуточную работу. Компания в процессе размещения акций привлекла около $400 млн. UBTech поставит 500 промышленных роботов в этом году и увеличит их выпуск до 5000 в 2026 году и до 10 000 в 2027 году.

С конвейера робототехнической компании AgiBot сошёл уже 5000-й человекоподобный робот.

Китайский производитель электромобилей Xpeng также представил в прошлом месяце своего человекоподобного робота второго поколения под названием Iron и планирует начать их серийное производство в следующем году.

Всего на сегодняшний день в Китае насчитывается более 150 компаний, занимающихся человекоподобными роботами. Кроме того, различные местные органы власти в Китае имеют собственные программы субсидирования сектора робототехники.

По мнению аналитиков, производственные возможности Китая и успех в наращивании производства других товаров, таких как электромобили, могут дать ему преимущество в области робототехники. «Глубина китайской цепочки поставок означает, что компании могут разрабатывать и производить роботов со значительным преимуществом в стоимости по сравнению с другими регионами», — уверен заместитель директора Counterpoint Research Итан Ци (Ethan Qi).

Однако, по мнению некоторых аналитиков, у США есть преимущества в области ИИ, автономности и передовых алгоритмических разработок. Американские компании делают ставку на вертикальную интеграцию, которая включает в себя такие компоненты, как приводы, обеспечивающие движение робота, а также программное обеспечение искусственного интеллекта, интегрированное в конечный продукт. «Считается, что более строгий контроль над всей системой обеспечит превосходную производительность, более надёжную защиту безопасности и защиту интеллектуальной собственности», — отметил Элут.

Аналитики полагают, что потребительский рынок человекоподобных роботов в Китае первоначально будет больше, чем в США, но так будет не всегда. «В долгосрочной перспективе ожидается, что обе страны сблизятся к аналогично большим рынкам, при этом абсолютное проникновение на массовый рынок ожидается после 2040 года, в первую очередь за счёт массового внедрения в частных домохозяйствах», — считает Браухле.

Китайская робототехническая промышленность сталкивается с рядом проблем. Одним из узких мест является ограниченный доступ к некоторым чипам и технологиям. Эксперты отмечают высокую зависимость от американских чипов и ряд других потенциальных препятствий, таких как ограничения ИИ в непредсказуемых условиях работы человекоподобных роботов и регуляторные барьеры. Существуют также технологические трудности, связанные с воспроизведением движений конечностей человека. На нынешнем этапе большинство роботизированных манипуляторов значительно отстают по эффективным степеням свободы от человеческой руки.

Ещё одним препятствием на пути триумфального шествия роботов по нашей планете является стоимость этих сложных машин. По данным экспертов, себестоимость современных прототипов человекоподобных роботов колеблется от $150 000 до $500 000. Для того чтобы роботы могли «конкурировать с человеческим трудом», эту стоимость необходимо снизить хотя бы до $20 000–$50 000.

Несмотря на то, что робототехника является стратегическим приоритетом для Китая, национальные регуляторы обеспокоены высокой вероятностью потенциального «перегрева» рынка. В ноябре высшее экономическое ведомство Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам (НКР), предупредило о риске образования пузыря на рынке человекоподобных роботов. НКР заявила, что в Китае насчитывается более 150 компаний, занимающихся человекоподобной робототехникой, и это число продолжает расти, причём многие из них выпускают аналогичную продукцию.

«Многие предполагают, что человекоподобные роботы вскоре превзойдут человека по универсальности, скорости и автономности. Производители подкрепляют это представление с помощью тщательно подготовленных демонстрационных видеороликов и постановочных выступлений на выставках, демонстрирующих возможности, которые ещё не воспроизводимы в реальных промышленных условиях», — считает Браухле. По его мнению, этот разрыв между восприятием и реальностью увеличивает риск образования инвестиционного пузыря.

В последние годы подобные циклы впечатляющего технологического подъёма и не менее масштабного спада демонстрировали электромобили.