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Свыше 700 технологических компаний в Китае начали делать медицинские маски

Технологические компании в Китае активно включились в мероприятия по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране. Прежде всего, вспышка коронавируса в Ухане привела к тотальному дефициту средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. В считанные дни по требованию властей и по собственной инициативе сотни компаний начали выпуск дефицитной продукции.

Следует уточнить, что маски нужны не простые, а хирургические с лучшей защитой, чем простые марлевые повязки. Это может быть вспененный полипропилен с усиленной фильтрующей составляющей и маски с другими фильтрующими элементами. Если следовать санитарным требованиям, обычную хирургическую маску необходимо менять через каждые два часа, а маску N95 допускается использовать не дольше 4 часов. Тем самым только для жителей Уханя, в котором проживает 9 млн человек, каждый день необходимо свыше 20 млн масок.

Согласно статистике Министерства промышленности и информационных технологий, Китай имеет возможность производить более 20 миллионов масок в день. На 5 февраля ежедневный выпуск масок по всей стране достиг 14,8 миллиона. Это меньше, чем требуется для профилактики эпидемии только в одном Ухане. Более того, закупка масок в Японии и в других странах ситуацию не спасает. Так, по данным Главного таможенного управления, с 24 по 30 января Китай импортировал более 56 миллионов масок. За шесть дней приобретено масок на два дня использования, а ведь в Китае проживает 1,4 млрд человек. Как быть с профилактикой инфекций в масштабах страны?

Ответ на этот вопрос очевиден: необходимо срочно увеличивать производство на местах. С 1 января по 7 февраля, как сообщает агентство по регистрации производственной деятельности Китая, маски, дезинфицирующие средства, термометры и «медицинское оборудование» добавили в список производимых товаров свыше 3000 китайских компаний, включая свыше 700 технологических компаний.

Крупнейшими среди техногигантов можно назвать Foxconn и BYD. К концу февраля Foxconn сможет ежедневно выпускать свыше 2 млн медицинских масок, половину из которых планирует пока оставлять для своих нужд. В дальнейшем компания рассчитывает направлять эту продукцию на экспорт. Компания BYD, со своей стороны, начнёт выпуск масок, защитного снаряжения и средств для дезинфекции 17 февраля с производительностью до 5 млн масок в сутки.

Среди множества других технологических компаний хочется выделить Yinghe Technology. Вместе с учёными из местного университета этот производитель создал линию по выпуску и автоматической проверке качества медицинских масок с использованием алгоритмов машинного зрения и искусственного интеллекта. Автоматическая линия в сутки может выпускать свыше 150 тыс. масок без какого-либо контроля качества со стороны человека.

К концу февраля китайская промышленность сможет ежедневно выпускать десятки миллионов медицинских масок. После спада эпидемии власти Китая обещают скупать маски для создания стратегического запаса, так что производителям этой продукции не следует бояться резкого снижения продаж после победы над коронавирусом.

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Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: коронавирус, производство, медицина
коронавирус, производство, медицина
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