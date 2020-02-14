iPhone SE 2 получит безрамочный дисплей и Face ID?

Из отчета тайваньской компании Win Semi стало известно, что она станет поставщиком оптических 3D датчиков для новой бюджетной модели iPhone, производство которой начнется в ближайшие несколько недель. Вероятнее всего, речь идет об iPhone SE 2. Также стало известно, что дочерняя компания TSMC, Xintec, приняла заказ на дифракционные оптические элементы для того же устройства. Это значит, что новый смартфон Apple получит систему распознавания лица Face ID.

Это согласуется с ранее опубликованной японским блогом Mac Otakara информацией о том, что компания из Купертино планирует выпустить устройство, соответствующее по размерам iPhone 8, но с дисплеем диагональю 5,4 дюйма. Вероятно, новый смартфон все же не получит кнопку Home с датчиком Touch ID, поскольку экран, скорее всего будет безрамочным, учитывая возросшую на 0,7 дюйма диагональ.

Согласно слухам, сборка iPhone SE 2 начнется в ближайшие недели, а представлен смартфон будет уже в марте. Предположительно, смартфон будет оснащен чипсетом A13 и 3 Гб оперативной памяти. Его материнская плата будет выполнена по той же технологии, что и плата новейшего iPhone 11. Телефон будет иметь три цветовых варианта: красный, серебристый и Space Gray.