В туннеле под Лас-Вегасом хотят использовать электромобили на базе Tesla Model X

В проекте компании Илона Маска Boring Company по прокладке подземного туннеля для подземной транспортной системы в районе конференц-центра Las Vegas Convention Center (LVCC) преодолён важный рубеж.

Буровая машина пробила бетонную стену, завершая проходку первого из двух туннелей для подземной дороги с односторонним движением. Это событие было запечатлено на видео.

Напомним, что при запуске своего испытательного туннеля в Лос-Анджелесе в 2018 году компания Boring Company также представила электромобиль Tesla с направляющими роликами в качестве элемента своей подземной транспортной системы.

В пресс-релизе, посвящённом завершению прокладки первого туннеля, Boring Company заявила, что данное решение будет рассмотрено, но она также, возможно, будет использовать новое пассажирское транспортное средство, построенное на базе электромобиля Model X.

«Система позволит посетителям конференц-центра проехать через обширный кампус всего за одну минуту на полностью электрических, без проводов, транспортных средствах Tesla», — отметила Boring Company.

Согласно плану, транспортная система сможет обеспечивать транспортировку «не менее 4400 пассажиров в час», а также будет масштабируемой. В настоящее время компания пытается убедить власти города в необходимости расширения транспортной системы для доставки людей в аэропорт.