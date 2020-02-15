Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены

Основатель и бессменный глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) является одним из сторонников утверждения о «смерти» так называемого «закона Мура». На квартальной конференции он объяснил, почему современные центральные процессоры становятся дороже и прожорливее.

Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер. По его мнению, центральные процессоры уже исчерпали возможность дальнейшего повышения быстродействия без увеличения себестоимости или энергопотребления. Даже по деятельности Intel становится понятно, что кристаллы процессоров становятся крупнее, и в рамках прежнего техпроцесса это увеличивает их себестоимость, а также ограничивает способность Intel выпускать больше процессоров с одной кремниевой пластины.

Естественно, весь этот разговор Дженсен Хуанг начал не для того, чтобы обойти вниманием подход возглавляемой им компании к увеличению производительности современных вычислительных систем. Как можно догадаться, ключом к дальнейшему процветанию отрасли Хуанг считает использование графических процессоров. А вот перспективы ускорителей с фиксированной функциональностью он предсказуемо считает туманными. Гибкость графических процессоров и сопутствующего программного обеспечения — вот что, по его словам, является определяющим фактором успеха компонентов NVIDIA в сфере ускорения вычислений.