Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareкорпуса, настольные компьютерыSilentiumPC Armis AR6X TG: ПК-корпуса с ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SilentiumPC Armis AR6X TG: ПК-корпуса с пятью вентиляторами

Компания SilentiumPC анонсировала компьютерные корпуса Armis AR6X TG RGB и Armis AR6X EVO TG ARGB, допускающие установку материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, micro-ATX и mini-ITX.

Новинки предназначены для построения игровых настольных систем. Корпуса полностью выполнены в чёрном цвете; передняя и боковая панели изготовлены из закалённого стекла.

Решения изначально оснащены пятью вентиляторами диаметром 120 мм: три располагаются спереди, по одному — сзади и сверху. Модель Armis AR6X TG RGB получила четыре кулера Corona HP RGB 120 с RGB-подсветкой и один кулер Sigma HP 120 без подсветки. Версия Armis AR6X EVO TG ARGB, в свою очередь, наделена четырьмя вентиляторами Stella HP ARGB 120 CF с адресуемой подсветкой и одним вентилятором Sigma HP 120.

Допускается установка двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двух устройств формата 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 360 мм, длина блока питания — 175 мм.

Возможно применение системы жидкостного охлаждения с фронтальным радиатором формата до 360 мм, верхним радиатором типоразмера до 280 мм и тыльным 120-мм радиатором. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 162 мм. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм
Кулер SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425: пять тепловых трубок и 140-мм RGB-вентилятор
SilentiumPC Corona HP RGB 140: вентилятор охлаждения с кольцеобразной подсветкой
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Сделано в России: загадочный мини-компьютер использует отечественный микрочип с двумя ядрами
System76 представила серию рабочих станций на базе AMD Ryzen Threadripper
Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: silentiumpc, корпус
silentiumpc, корпус
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 324
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 120
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены 101

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки
Фонд СПО отправил в Microsoft пустой жёсткий диск, на который компания может записать исходники Windows 7
Технология изготовления печатных плат будет усложняться в свете выхода NVIDIA Ampere
Офисным работникам и геймерам грозит профессиональное заболевание доярок
Видео дня: стеклянный экран Galaxy Z Flip повреждается подобно пластиковому
В России заблокированы сайты с персональными данными граждан 33 мин.
Раунд за разработчиками ПО: ФАС ускорила внедрение предустановки отечественного софта 2 ч.
С момента анонса бесплатное дополнение к Katana ZERO увеличилось втрое 3 ч.
Switch-версии XCOM 2 и Catherine: Full Body получили возрастной рейтинг в Корее 4 ч.
«Мы — эксклюзив PlayStation»: в Naughty Dog прокомментировали слухи о ПК-версии The Last of Us Part II 4 ч.
По вселенной Sonic выйдет фанатская игра — Sonic 2020 4 ч.
Deep Silver выпустит Metro Exodus на Linux 4 ч.
Представлен релиз NetBSD 9.0: ZFS, серверные ARM и гипервизор NVMM 14 ч.
Том Холланд: у экранизации Uncharted отличный сценарий, а Марк Уолберг будет идеален в роли Салли 19 ч.
Игры Activision пропали из каталога GeForce NOW из-за простого недоразумения 21 ч.
NVIDIA официально представила GeForce MX330 и MX350: до 2,5 раз производительнее Intel Iris Plus 30 мин.
К марту производители ноутбуков могут столкнуться с дефицитом компонентов 35 мин.
Интеллектуальная система гибридного охлаждения Huawei NetCol8000-E для крупных дата-центров 36 мин.
Новый флагман OPPO получит 30-Вт беспроводную зарядку 46 мин.
Новый динамик Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker: защита от влаги и до 20 часов музыки 51 мин.
Искусственный интеллект поможет правильно выбрасывать мусор 2 ч.
Sharp представила мобильный роутер с поддержкой 5G и Wi-Fi 6 2 ч.
Sharp Aquos R5G: мощный смартфон с дисплеем Pro IGZO и поддержкой 5G 2 ч.
Преемник Samsung Galaxy Fold получит встроенную под дисплей камеру 2 ч.
Анонс флагманских смартфонов Huawei P40 может задержаться из-за коронавируса 3 ч.