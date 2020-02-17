SilentiumPC Armis AR6X TG: ПК-корпуса с пятью вентиляторами

Компания SilentiumPC анонсировала компьютерные корпуса Armis AR6X TG RGB и Armis AR6X EVO TG ARGB, допускающие установку материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, micro-ATX и mini-ITX.

Новинки предназначены для построения игровых настольных систем. Корпуса полностью выполнены в чёрном цвете; передняя и боковая панели изготовлены из закалённого стекла.

Решения изначально оснащены пятью вентиляторами диаметром 120 мм: три располагаются спереди, по одному — сзади и сверху. Модель Armis AR6X TG RGB получила четыре кулера Corona HP RGB 120 с RGB-подсветкой и один кулер Sigma HP 120 без подсветки. Версия Armis AR6X EVO TG ARGB, в свою очередь, наделена четырьмя вентиляторами Stella HP ARGB 120 CF с адресуемой подсветкой и одним вентилятором Sigma HP 120.

Допускается установка двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двух устройств формата 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 360 мм, длина блока питания — 175 мм.

Возможно применение системы жидкостного охлаждения с фронтальным радиатором формата до 360 мм, верхним радиатором типоразмера до 280 мм и тыльным 120-мм радиатором. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 162 мм.