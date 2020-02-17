Фото дня: галактическая «клякса»

Начало недели Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) встретило публикацией очередного прекрасного снимка просторов Вселенной.

На этот раз запечатлена галактика с обозначением NGC 4689, расположенная в созвездии Волос Вероники. Снимок передан на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope).

NGC 4689 — это спиральная галактика. На изображении она запечатлена анфас, но характерная спиральная структура просматривается не слишком отчётливо. Исследователи отмечают, что галактика напоминает космическую «кляксу» с яркой центральной областью и «брызгами» вещества на периферии.

Дело в том, что NGC 4689 — это так называемая анемичная спиральная галактика. Такие объекты характеризуются низким контрастом между спиральными рукавами и диском. Кроме того, может наблюдаться дефицит молекулярного газа.

Анемичные галактики демонстрируют пониженную по сравнению с обычными спиральными галактиками интенсивность звёздообразования. По мнению учёных, в процессе эволюции анемичные галактики исчерпают имеющийся газ и полностью прекратят звёздообразование.