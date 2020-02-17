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В сети появились новые рендеры смарт-часов OPPO

В этом месяце мы уже видели первое изображение готовящихся к выходу смарт-часов, которые станут первыми в продуктовом портфолио китайского производителя OPPO. Теперь в сети появились новые рендеры.

gizmochina.com

gizmochina.com

На новом изображении производитель акцентирует внимание на высококачественном OLED-дисплее смарт-часов. Судя по изображению, экран будет покрыт изогнутым со всех сторон стеклом, что придаст устройству премиальный вид.

gizmochina.com

gizmochina.com

Основываясь на рендерах, можно сделать вывод, что новые часы получат слот для сим-карты. Ранее в сети появлялась информация, что устройство сможет делать ЭКГ, но источник позже удалил сообщение.

Дата запуска OPPO Smart Watch не сообщается, но есть вероятность, что производитель представит часы вместе с флагманским смартфоном OPPO Find X2.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, носимая электроника,
Теги: oppo, смарт-часы, рендер
oppo, смарт-часы, рендер
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