В сети появились новые рендеры смарт-часов OPPO

В этом месяце мы уже видели первое изображение готовящихся к выходу смарт-часов, которые станут первыми в продуктовом портфолио китайского производителя OPPO. Теперь в сети появились новые рендеры.

На новом изображении производитель акцентирует внимание на высококачественном OLED-дисплее смарт-часов. Судя по изображению, экран будет покрыт изогнутым со всех сторон стеклом, что придаст устройству премиальный вид.

Основываясь на рендерах, можно сделать вывод, что новые часы получат слот для сим-карты. Ранее в сети появлялась информация, что устройство сможет делать ЭКГ, но источник позже удалил сообщение.

Дата запуска OPPO Smart Watch не сообщается, но есть вероятность, что производитель представит часы вместе с флагманским смартфоном OPPO Find X2.