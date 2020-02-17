Игрофон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гбайт оперативной памяти

Исполнительный директор Nubia Ни Фей (Ni Fei) раскрыл новую порцию информации о готовящемся смартфоне игрового уровня Red Magic 5G, официальный анонс которого состоится в текущем полугодии.

По словам руководителя Nubia, игрофон выйдет в версии с 16 Гбайт оперативной памяти. В подтверждение приводится скриншот страницы с информацией о конфигурации одного из прототипов аппарата.

Смартфон получит чипы ОЗУ стандарта LPDDR5, произведённые на предприятии Samsung. В оснащение устройства также войдёт флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт.

Аппарат фигурирует под кодовым обозначением NX659J. На нём применяется операционная система Redmagic OS 3.0, построенная на платформе Android 10.

Скриншот говорит о наличии мощного процессора Qualcomm Snapdragon 865 (восемь ядер Kryo 585 с частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650), а также модема Snapdragon X55 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения.

Ранее сообщалось, что Nubia Red Magic 5G получит качественный дисплей с частотой обновления до 144 Гц и аккумуляторную батарею со сверхбыстрой подзарядкой мощностью 80 Вт.