QNAP TS-x53D: семейство сетевых хранилищ для дома и офиса

Компания QNAP Systems, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску сетевые хранилища данных (NAS) семейства TS-x53D, рассчитанные на применение в домашних и офисных условиях.

В серию войдут три модели — TS-253D, TS-453D и TS-653D. Они допускают установку соответственно двух, четырёх и шести накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0.

Основой всех хранилищ служит процессор Intel Celeron J4125 поколения Gemini Lake Refresh. Чип содержит четыре вычислительных ядра без поддержки многопоточности. Базовая тактовая частота составляет 2,0 ГГц, турбо-частота — до 2,7 ГГц. В состав изделия входит графический контроллер Intel UHD 600.

В стандартной конфигурации устройства несут на борту 2 Гбайт оперативной памяти DDR4. Предусмотрен слот расширения PCIe Gen 2 x4, в который может быть установлена, скажем, дополнительная сетевая карта.

Хранилища располагают двумя портами 2.5G Ethernet, интерфейсом HDMI 2.0a и пятью портами USB, один из которых выведен на лицевую панель.

Среди прочего упомянута поддержка массивов RAID. В качестве программной платформы применяется фирменная операционная система QTS 4.4.1. Цена пока не раскрывается.