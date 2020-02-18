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Apple работает над устройствами с 5G-модемами Qualcomm Snapdragon

В то время как Samsung и Huawei активно внедряют поддержку сетей пятого поколения в свои смартфоны, о планах Apple в этой области мало что известно. Ранее ходили слухи, что Apple выпустит iPhone с 5G только с собственным модемом, а теперь же появилась информация, что всё же сначала компания использует 5G-модем Qualcomm.

В открытом доступе был обнаружен документ, в котором подробно описывается партнёрство Apple и Qualcomm. Данный документ был опубликован Комиссией по международной торговле США. Интересно, что пусть он содержит купюры, скрывающие некоторые детали, в то же время в документе упоминаются ещё не вышедшие продукты, например, будущие модемы Qualcomm.

Согласно тесту документа, уже в этом году на рынке появятся некие устройства Apple с поддержкой сетей пятого поколения, которые будут оснащаться модемом Snapdragon X55. В 2021 году преемники этих устройств получат модем Snapdragon X60, а за ними в 2022 и 2023 годах выйдут устройства с модемами Snapdragon X65 и Snapdragon X70. Здесь не уточняется, о каких именно устройствах идёт речь, но вероятнее всего, это могут быть не только будущие iPhone, но и те же iPad.

Напомним, что Apple сейчас усердно работает над собственными 5G-модемами, но похоже, компания опасается потерять часть рынка и не станет ждать готовности своих собственных решений для сетей нового поколения, а прибегнет к устройствам Qualcomm. Возможно также, что в будущем мы увидим, что часть устройств Apple будут оснащаться её первыми собственными 5G-модемами, а другие — модемами от Qualcomm. А в конце отметим, что сотрудничество Apple и Qualcomm говорит о том, что компании окончательно зарыли топор войны после многолетних патентных споров.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple, qualcomm, 5g, смартфоны, модем
apple, qualcomm, 5g, смартфоны, модем
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