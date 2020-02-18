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Планшет Lenovo M10+ с помощником Google Assistant вышел в России по цене от 13 490 рублей

Компания Lenovo объявила о начале российских продаж нового планшетного компьютера — устройства M10+, функционирующего под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Гаджет оборудован 10,3-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 × 1200 точек. Этот экран занимает 87 % площади фронтальной поверхности корпуса.

«Сердце» новинки — восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 ГГц. Доступны версии с флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту формата microSD.

В оснащение входят камеры с 5 млн и 8 млн пикселей, аудиосистема Dolby Atmos с двумя динамиками, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч. Габариты составляют 244,2 × 153,3 × 8,15 мм, вес — приблизительно 460 г.

Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным помощником Google Assistant: за улавливание голосовых команд отвечают два микрофона. Специальный режим Kid’s Mode позволяет родителям контролировать содержимое контента, доступного ребёнку. Кроме того, в этом режиме можно настроить ограничение времени использования устройства.

Планшет доступен в версиях с поддержкой Wi-Fi и LTE. Цена начинается с 13 490 рублей. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: lenovo, планшет, планшетный компьютер
lenovo, планшет, планшетный компьютер
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