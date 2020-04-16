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Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE

Компания Apple вчера тихо и без фанфар представила второе поколение смартфона iPhone SE, о котором долгое время просили многие фанаты «яблочной» продукции. Новинка получила классический внешний вид iPhone 8, представленного в 2017 году, а «начинку» от семейства iPhone 11, вышедшего в 2019 году.

Apple традиционно не раскрыла информацию о том, какой объём оперативной памяти используется в смартфоне, а также ёмкость его батареи. Однако благодаря китайской телекоммуникационной компании China Telecom у нас появились подробности. Как мы уже сообщали, новый iPhone SE использует 3 Гбайт ОЗУ. Это на 1 Гбайт больше, чем у iPhone 8, но также на 1 Гбайт меньше, чем у устройств серии iPhone 11, построенных на том же чипсете Apple A13 Bionic. Ёмкость батареи нового iPhone SE составляет 1821 м·Ач — столько же у iPhone 8.

Реакция фанатов Apple и обычных пользователей Интернета показывает, что устройство получилось неоднозначное. Одни хвалят смартфон за компактный дизайн, современную начинку, вернувшуюся физическую кнопку Home и отсутствие «чёлки», присущей всем последним моделям iPhone. Другие огорчаются тому, что ещё не выплатили кредит за iPhone 11, который имеет «почти» те же характеристики, но стоит дороже. 

В Сети стали появляться различные мемы на эту тему.

«Когда видишь, как iPhone SE 2 вышел в тренды:

Корпус от iPhone 8, начинка от iPhone 11, камера от iPhone XR, цена $399. А ты, идиот, лишь месяц назад купил iPhone 11 за $750

Надпись на стекле: клоун».

«Значит новый iPhone SE стоит $399, но при этом за AirPods Pro просят $249?»

«После анонса iPhone SE все сожалеют о покупке iPhone 11. Давайте пожалеем и тех, кто купил iPhone 8 за $449».

«Какого чёрта! Я всё ещё выплачиваю за свой iPhone 8, который купил 2 года назад, а сейчас Apple выпустила новый, который выглядит точно так же, но стоит дешевле».

«iPhone 8 и новый iPhone SE».

Российские пользователи в основном критикуют стоимость устройства. Базовая модель, напомним, будет предлагаться за 40 тысяч рублей. Отдавать такие деньги за смартфон размером 4,7 дюйма и несовременным внешним видом готовы не все. Особенно, когда на рынке представлено огромное количество различных предложений за ту же стоимость.

С этим согласен небезызвестный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

Но здесь винить стоит не совсем адекватно изменившийся курс валют. Кроме того, техника Apple всегда выделялась не только своими возможностями, но и ценой.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone se, apple, мемы, смартфон, ios 13
iphone se, apple, мемы, смартфон, ios 13
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