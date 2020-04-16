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Intel начала продажи игрового компактного компьютера NUC 9 Extreme Ghost Canyon

На этой неделе корпорация Intel начала продажи NUC 9 Extreme Ghost Canyon, долгожданного компактного игрового ПК с модульной архитектурой. Ghost Canyon — первый компьютер Intel NUC с заменяемой графической картой, что открывает для компании новый сегмент рынка ПК. Однако миниатюрность и инновационная архитектура стоит весьма недёшево, а полностью сконфигурированный NUC 9 Extreme может обойтись в $3000, слишком высокая цена для многих.

Intel NUC 9 Extreme/Ghost Canyon

Intel NUC 9 Extreme/Ghost Canyon

Intel NUC 9 Extreme базируется на мобильных процессорах Intel Core девятого поколения. По крайней мере изначально, компания будет поставлять данные системы в трёх базовых конфигурациях: NUC9i9QN с восьмиядерным процессором Core i9-9980HK с разблокированным множителем, NUC9i7QN с шестиядерным процессором Core i7-9750H, а также NUC9i5QN с четырёхядерным процессором Core i5-9300H.

Конфигурации Intel NUC 9 Extreme/Ghost Canyon

Конфигурации Intel NUC 9 Extreme/Ghost Canyon

Все системы Ghost Canyon поддерживают 32 Гбайт памяти типа DDR4-2666 или 64 Гбайт памяти типа DDR4-2400, а также два твердотельных накопителя форм-фактора M.2 (2280 и 22110) и интерфейсом PCIe 3.0 x4. Ещё в них можно установить дискретную видеокарту длиной до 20 см и мощностью до 225 Вт (стоит иметь в виду, что при использовании PCIe SSD, графическая карта будет работать в режиме PCIe 3.0 x8). Что касается интерфейсов ввода-вывода, то Intel NUC 9 Extreme экипируется модулем Intel Wi-Fi 6 AX200, парой гигабитных сетевых портов, двумя разъёмами Thunderbolt 3, четырьмя портами USB 3.1 Gen 2, слотом для SD-карт с интерфейсом UHS-II, HDMI-выходом для встроенной графики, 3,5-мм для наушников на передней панели и 3,5-мм для подключения акустической системы (стерео по медному проводу или 7.1 по оптике) на задней.

Intel NUC 9 Extreme Compute Module

Intel NUC 9 Extreme Compute Module

Главной особенностью архитектуры NUC 9 Extreme Ghost Canyon является расположение процессора, слотов для памяти и SSD, а также интерфейсов ввода-вывода на плате Compute Element. Последнюю можно вытащить из корпуса и заменить на новую, тем самым модернизировав как процессор, так и интерфейсы. Кроме того, плату Compute Element можно купить отдельно от компьютера Intel NUC 9 Extreme и установить в шасси стороннего производителя.

Система охлажения Intel NUC 9 Extreme

Система охлажения Intel NUC 9 Extreme

Поскольку ПК использует блок питания мощностью 500 Ватт, Intel не рекомендует устанавливать в него графическую карту мощнее NVIDIA GeForce RTX 2070 (ниже представлена таблица совместимых с NUC 9 Extreme графических карт), что неплохо для компактного пятилитрового компьютера. NUC 9 Extreme используют воздушную систему охлаждения, которая базируется на испарительной камере (vapor chamber), а также нескольких вентиляторах с адаптивной скоростью вращения. Согласно иллюстрациям Intel, СО забирает холодный воздух с обеих сторон корпуса и выбрасывает нагретый воздух через отверстия в верхней части системы. Подобную архитектуру системы охлаждения используют ряд других компактных игровых и рабочих ПК производства ASUS и MSI.

Графические карты, совместимые с Intel NUC 9 Extreme/Ghost Canyon

Графические карты, совместимые с Intel NUC 9 Extreme/Ghost Canyon

Согласно имеющимся планам, Intel не намерена продавать полностью сконфигурированные машины NUC Extreme, а будет предлагать три версии barebone-систем NUC 9 Extreme (без памяти, накопителей и графической карты) и три версии модуля Compute Element (без памяти, накопителей, графической карты, корпуса и блока питания).

Наиболее доступная система NUC9i5QN с Core i5-9300H оценивается в $998, тогда как модуль NUC9i5QNB продаётся за $664. Чуть более мощная NUC9i7QN система с Core i7-9750H стоит $1345, а сам модуль NUC9i7QNB достанется владельцу за $806. Наконец, самый производительный «скелет» NUC9i9QN обойдётся уже в $1640, тогда как его «компьютерный элемент» NUC9i9QNB оценивается в $1235.

Экосистема Compute Element

Экосистема Compute Element

Хотя Intel NUC 9 Extreme Ghost Canyon смотрится очень привлекательно с точки зрения размеров и производительности, их цена выглядит чрезмерно высокой. К счастью концепция модульных игровых ПК не останется эксклюзивной для Intel. Традиционные производители игровых ПК и компонентов — ASUS, GIGABYTE, MSI, ZOTAC — имеют возможность создавать собственные системы, их элементы и корпуса, которые, возможно, смогут предложить как более высокую производительность, так и относительно низкую цену.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: intel, ghost canyon, nuc
intel, ghost canyon, nuc
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