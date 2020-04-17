Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках

Третий и фактически последний производитель жёстких дисков компания Toshiba тоже был уличён в сокрытии информации об использовании «черепичной» записи в некоторых моделях жёстких дисков. Неужели никто за это не ответит?

Наши коллеги с сайта Blocks & Files завершили расследование по следам жалоб ряда пользователей о странном поведении некоторых жёстких дисков. Недавно на тематических форумах появились сообщения, что определённые модели жёстких дисков компании Western Digital не работают в NAS-системах или работают в режимах записи/перезаписи медленнее, чем ожидалось.

Также выяснилось, что подобные странности свойственны некоторым моделям HDD компании Seagate. Оказалось, что и WDC, и Seagate просто перестали вносить в спецификации жёстких дисков сведения о поддержке накопителями технологии SMR или записи с частичным перекрытием дорожек. Наличие SMR действительно снижает производительность жёстких дисков в режимах интенсивной записи/перезаписи и может вести к несовместимости с некоторыми моделями NAS. Не упоминая о таком в технической документации на накопители производители однозначно вводят пользователей в заблуждение.

Компания Toshiba, в чём она призналась интернет-ресурсу, также ведёт себя подобным образом. В сообщении Blocks & Files компания подтвердила, что скрытое использование технологии SMR есть в моделях 3,5-дюймовых настольных жёстких дисков серии P300 ёмкостью 4 Тбайт (HDWD240UZSVA) и 6 Тбайт (HDWD260UZSVA). Также SMR используют все 2,5-дюймовые модели поколения MQ04, включая диски серии L200 для ноутбуков и 2-Тбайт 9,5-мм и 1-Тбайт 7-мм фирменные накопители компании.

Очень похоже, что со всей этой историей с сокрытием информации об использовании технологии SMR в жёстких дисках сравнительно небольшой ёмкости производители HDD напрашиваются на коллективный иск. Интересно, за этим что-то последует или нет?