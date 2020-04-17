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Планшет Huawei MatePad 10.4 с поддержкой пера M Pen получил 2К-экран

Начался приём предварительных заказов на производительный планшетный компьютер Huawei MatePad 10.4: фактические продажи этого гаджета будут организованы 26 апреля.

Устройство оборудовано качественным дисплеем на матрице IPS размером 10,4 дюйма по диагонали. Применена панель формата 2К с разрешением 2000 × 1200 точек. Взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев и фирменного пера M Pen.

«Сердце» планшета — процессор Kirin 810. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,27 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,88 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU.

В арсенале новинки — фронтальная и тыльная камеры на основе 8-мегапиксельного сенсора. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 7250 мА·ч.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, приёмник спутниковой навигационной системы GPS, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Вес составляет около 450 г.

На планшете применяется операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 10.1. Для заказа доступны следующие модификации Huawei MatePad 10.4:

  • 4 Гбайт RAM, флеш-накопитель 64 Гбайт и Wi-Fi;
  • 6 Гбайт RAM, флеш-накопитель 128 Гбайт и Wi-Fi;
  • 6 Гбайт RAM, флеш-накопитель 128 Гбайт, Wi-Fi и 4G/LTE. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: huawei, matepad, планшет, планшетный компьютер
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