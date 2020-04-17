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Блоки питания Cougar GX-F Aurum будут обеспечены семилетней гарантией

В конце апреля компания Cougar начнёт продажи блоков питания серии GX-F Aurum: покупателям будут предлагаться три модели — мощностью 550, 650 и 750 Вт.

Новинки имеют сертификацию 80 PLUS Gold: заявленная эффективность достигает 91 %. В конструкции применяются высококачественные японские конденсаторы.

За охлаждение отвечает 135-миллиметровый вентилятор. Особый дизайн лопастей способствует снижению уровня вибраций и уменьшению шума.

Блоки питания могут похвастаться полностью модульной системой кабелей. Это позволяет использовать только необходимые подключения, не загромождая внутреннее пространство корпуса проводами.

Набор средств обеспечения безопасности включает системы OCP (защита от превышения нагрузки), OPP (защита от превышения мощности), OVP (защита от превышения напряжения), UVP (защита от понижения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания) и OTP (защита от превышения температуры).

Устройства выполнены в золотисто-чёрном корпусе. Габариты устройств составляют 150 × 150 × 86 мм, масса — приблизительно 1,5 кг.

Блоки питания обеспечиваются семилетней гарантией. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: cougar, блок питания
cougar, блок питания
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