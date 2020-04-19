Amazon будет использовать тепловизионные камеры для термометрии сотрудников

Интернет-гигант Amazon поэтапно усиливает меры по контролю за распространением коронавируса на своих объектах. Вслед за введением термометрического контроля сотрудников процедура была усовершенствована, теперь ручные бесконтактные термометры уступили место тепловизионным камерам, которые были заказаны несколько недель назад.

Точно так же Amazon недавно перешла на снабжение сотрудников медицинскими масками за счёт компании, и кажущаяся медлительность в этом вопросе объясняется задержками в выполнении заказов поставщиками — крупной компании требуются крупные партии, а их поставить в сжатые сроки контрагенты Amazon сейчас не в силах. О переменах в процедуре термометрического контроля сотрудников поведали агентству Reuters осведомлённые источники.

Внедрение тепловизионных камер на служебном входе в склады и продуктовые магазины Whole Foods позволит решить сразу несколько проблем. Сейчас, когда приходящие на работу сотрудники Amazon проходят замеры температуры ручными бесконтактными термометрами, они должны с соблюдением дистанции по очереди подходить к пункту контроля, где за стеклянной перегородкой с окном размещается специалист, ответственный за контроль температуры. Он вынужден приближаться к сотрудникам на расстояние вытянутой руки, пусть их и частично разделяет перегородка. Это не только нервирует некоторых ответственных за контроль температуры сотрудников, но и создаёт очередь на входе в помещение.

Тепловизионные камеры, которые уже начали устанавливать на предприятиях Amazon в Лос-Анджелесе и Сиэтле, позволяют замерять температуру людей, равномерно движущихся в потоке, на большем удалении. Производители профильного оборудования утверждают, что тепловизоры обладают меньшей погрешностью измерений, чем бесконтактные термометры, но международные стандарты всё равно требуют повторного измерения температуры у тех людей, которым не удалось пройти перед тепловизором без замечаний. Камеры подключаются к компьютеру, оператор которого может вообще находиться в другом помещении, не подвергая себя контакту с большим количеством сотрудников Amazon.

Стоимость одного тепловизионного комплекса может варьироваться от пяти до двадцати тысяч долларов, марка поставляемого для нужд Amazon оборудования не уточняется. В Сиэтле, по некоторым данным, установлены камеры американского производителя ICI. Подобное оборудование поставляют также FLIR и Thermoteknix — последняя базируется в Великобритании, где у Amazon тоже есть складские и логистические объекты.