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Uber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного кармана

Компания Uber Technologies объявила, что её бывший сотрудник Энтони Левандовски (Anthony Levandowski, на фото ниже) обязан сам выплатить Google назначенный ему штраф в размере $180 млн.

AFP

AFP

Своё решение Uber объяснила тем, что после признания Левандовски, ранее занимавшегося в Google разработкой технологий автономного вождения, факта кражи конфиденциальных документов своего бывшего работодателя он лишился права на компенсацию, оговоренную контрактом.

Uber сообщила, что заявление её бывшего ведущего инженера о признании вины является доказательством того, что он лжец, и поэтому было принято решение заставить Энтони Левандовски в одиночку выплатить установленный судом штраф.

Левандовски перешёл в Uber вместе с приобретением его компании по производству самоуправляемых грузовых автомобилей Otto в 2016 году. В итоге он был уволен после того, как Uber и Waymo, созданная на базе подразделения Google по разработке технологий автономного управления автомобилями, оказались втянутыми в один из самых громких споров в области коммерческой тайны в Кремниевой долине.

Левандовски согласился признать себя виновным в краже коммерческой тайны. И после того как Google и Waymo, обвинившие его в нарушении условий контракта, выиграли у Uber судебный процесс, он объявил о банкротстве.

Ведущий инженер Uber рассчитывал на прописанное в контракте обязательство компании обеспечить ему юридическую защиту от претензий бывшего работодателя, включая выплату компенсации. Однако теперь Uber считает, что вовсе не обязана возмещать Левандовски этот штраф.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: uber, google, waymo, суд
uber, google, waymo, суд
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