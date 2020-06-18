Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews: телевизор BQ 4302B — ваш проводник в мир яркого и захватывающего изображения

В конце 2019 года компания BQ успешно вышла на рынок телевизоров в России и к настоящему времени уже заняла прочные позиции в этом сегменте. В ассортименте бренда имеются как стандартные модели, так и с поддержкой технологии Smart-TV, которая превращает телевизор в настоящий мультимедийный центр, способный воспроизводить контент с крупнейших видеоресурсов Интернета, а также устанавливать дополнительные игры и приложения, совместимые с Android.

«Смартфоны BQ уже завоевали сердца миллионов российских пользователей, — заявил Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. — Яркие и нестандартные решения, высокие технологии, широкая продуктовая линейка, качество и доступные цены — вот за что ценят нас наши покупатели. Этой же стратегии мы будем придерживаться и при выпуске телевизоров».

Совсем недавно BQ представила свою новую модель телевизора — BQ 4302B. Новинка оснащена 43-дюймовым Full HD-дисплеем — во время просмотра любимого фильма или сериала вы сможете оценить превосходную детализацию в сочетании с высокой яркостью и контрастностью. Благодаря двум встроенным стереодинамикам общей мощностью 16 Вт, наполняющим помещение чистым и естественным звучанием, эмоции от просмотра станут ещё ярче. Повышенную функциональность телевизору обеспечивают несколько встроенных разъёмов — три HDMI-порта и два USB-входа. Вы сможете подключить к нему ноутбук, игровую консоль или Blue-Ray проигрыватель, а также любой флеш-носитель и просматривать контент на большом экране. Как и все другие телевизоры бренда, модель BQ 4302B способна отображать до 16,7 миллиона возможных цветов, имеет аналоговые, цифровые и спутниковые (DVB-C/T/T2/S2) тюнеры, компонентный и композитный входы, коаксиальный выход, выход для наушников и слот для карты CI+.

BQ 4302B имеет тонкие рамки, придающие изящность и утонченность его дизайну. При этом телевизор будет отлично смотреться как на стене, так и на любой твердой поверхности. Телевизор BQ 4302B станет финальным штрихом вашего неповторимого и тщательно продуманного интерьера!

Телевизор BQ 4302B можно приобрести по специальной цене 13 490 рублей.