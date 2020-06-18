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Выбираем гаджет на лето с партнёрами 3DNews: внешний жёсткий диск ADATA HV620S

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Ультрапортативный внешний жёсткий накопитель ADATA HV620S вмещает до 4 Тбайт данных при толщине диска всего 11,5 мм.

Устройство отличается привлекательным, элегантным и продуманным дизайном, позволяющим увеличить объём и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство. Выпуклая кромка по краям корпуса защищает накопитель от царапин и повреждений, когда он устанавливается в горизонтальном положении. Благодаря большому выбору цветовых вариантов внешний накопитель будет сочетаться с ультрабуком, смартфоном или любым другим имеющимся у вас устройством.

Компактные габариты ADATA HV620S (126,8 × 81 × 27,8 мм, вес — 390 г для ёмкости 2 или 4 Тбайт) позволяют без труда поместить накопитель в портфеле или рюкзаке, поэтому его можно брать с собой как на занятия в институте, так и в для отдыха на природе. На деловой встрече или в походе на природу диск HV620S не займет много места и всегда будет выглядеть стильно.

Для передачи данных используется интерфейс USB 3.1 Gen1 (обратно совместим с USB 2.0), реализована поддержка шифрования информации по алгоритму AES-256. Яркий синий светодиод свидетельствует о считывании данных с диска HV620S или записи на него, что позволит предотвратить отключение накопителя во время операций чтения/записи.

Производитель предоставляет на накопитель гарантию на 3 года. Стоимость ADATA HV620S ёмкостью 1 Тбайт равна 3799 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: adata, внешний hdd, жёсткий диск
adata, внешний hdd, жёсткий диск
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