Официальное фото PlayStation 5 лёжа: без подставки не обойтись

На презентации новой игровой консоли PlayStation 5 компания Sony лишь мельком показала новую приставку не только в вертикальном, но и горизонтальном положении. Если опустить детали о спорах по поводу дизайна, многих пользователей Сети также заинтересовал вопрос о том, действительно ли приставку можно будет расположить в горизонтальном положении. Похоже, что можно. Правда, с одним но.

В Сети появилось новое официальное изображение PlayStation 5, просочившееся из базы данных одного из европейских отделений онлайн-магазина Amazon. На нём консоль, представленная в обычной (с дисководом) и в цифровой (без дисковода) версиях, находится в горизонтальном положении, а рядом расположены новые игровые контроллеры DualSense.

Одним вопросом, кажется, стало меньше. Но появился другой. Судя по всему, PlayStation 5 станет первой в истории игровой консолью, которая потребует использования специальной подставки не только для вертикального, но и для горизонтального расположения. Её часть видна на опубликованном изображении под самой приставкой.

Вероятно, сама подставка будет также присутствовать в комплекте с консолью. На презентации, а затем и на появившемся неофициальном 3D-рендере PlayStation 5 видно, что необычная форма консоли не позволяет ей стоять вертикально без подставки.

Кроме того, как можно заметить на снимке выше, для каждого варианта PS5 подставка будет иметь разные размеры и форму.

Релиз PlayStation 5 ожидается в конце 2020 года. Если верить утечке французского Amazon, консоль появится на полках в ноябре. Её цена составит 500 евро за версию с дисководом. Стоимость цифровой версии, вероятно, будет на 50–100 евро ниже.