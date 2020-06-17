Подсчитан коэффициент щедрости NVIDIA: цена FPS снизилась за 12 лет в целых 7 раз

В ожидании выхода видеокарт NVIDIA нового поколения один из пользователей Reddit опубликовал занимательную статистику того, как менялась производительность ускорителей GeForce от поколения к поколению в пересчёте на один доллар их цены. В статистику попали видеокарты среднего ценового сегмента, начиная с GeForce 9800 GT и заканчивая GeForce RTX 2060, так как именно они во все времена продавались лучше всего.

Данные о производительности видеокарт были взяты из тестов, проведённых популярным ресурсом TechPowerUp. Использовалась сводная информация о производительности, то есть общая оценка возможностей видеокарты. Отмечается, что использовались данные на момент выхода видеокарт, без каких-либо изменений за счёт последующей доработки драйверов и т.д. Также в статистике использованы рекомендованные цены на момент запуска GPU, но расчёты проводились с поправкой на инфляцию.

Первое, что обращает на себя внимание на диаграмме выше, — отрицательная динамика при переходе от GeForce 9800 GT к GeForce GTX 260. Нет, последняя была производительнее первой, но стоила она чуть ли не втрое дороже: $449 против $160. Также это объясняет масштабный скачок при переходе от GeForce GTX 260 к ставшей очень популярной GeForce GTX 460, которая стоила всего $200–230 в зависимости от версии.

Далее можно наблюдать стабильный прирост производительности на доллар примерно на четверть на протяжении трёх поколений: GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 660 Ti и GeForce GTX 760. После этого следует ещё два значительных рывка: GeForce GTX 960 прибавила более 40 % удельной производительности по сравнению с GTX 760, а народная любимица последних лет, GeForce GTX 1060, и вовсе оказалась более чем на 50 % лучше GTX 960.

Наконец, наименьший прирост, если не считать случая с отрицательной динамикой, произошёл при появлении актуальных Turing. В расчёте на один доллар цены GeForce RTX 2060 стала производительнее GeForce GTX 1060 всего лишь на 18,9 %. Невысокий прирост связан с увеличением цены на $50 и не самой большой прибавкой производительности. Тем не менее общий прирост по сравнению с GeForce 9800 GT почти семикратный.