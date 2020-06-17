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SilverStone представила для одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 корпус с пассивной СО

Известный производитель компьютерных корпусов, компания SilverStone пополнила своё портфолио весьма необычной новинкой в виде модели SST-PI02B. Этот крошечный чёрный алюминиевый корпус предназначен для одноплатных компьютеров Raspberry Pi 4.

Новинка предлагает пассивную систему охлаждения в виде двух радиаторов для процессора и оперативной памяти, которая, по заверениям производителя, обеспечивает снижение их рабочей температуры на величину до 14 градусов.

Радиаторы крепятся к чипам с помощью специальных термопрокладок, входящих в комплект поставки. Сам алюминиевый корпус тоже участвует в охлаждении, увеличивая площадь рассеиваемого тепла благодаря имеющимся на его крышке рёбрам.

В SST-PI02B предусмотрены отверстия для разъёмов USB, micro-HDMI, сетевого интерфейса, а также группы контактов GPIO — для них отверстие расположено на тыльной стороне. Подключится к ним можно с помощью кабелей ленточного типа.

Что интересно, в корпусе предусмотрено отверстие для внешней Wi-Fi-антенны. Сама антенна в комплект поставки не входит. Весьма странное решение, следует отметить, поскольку Wi-Fi-модуль является частью самой материнской платы Raspberry Pi 4 — никаких портов для подключения внешней антенны у неё нет.

Габариты корпуса SST-PI02B составляют 94,2 × 33,7 × 65 мм, вес — 116 граммов. К сожалению, производитель не указывает стоимость новинки.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: одноплатный, компьютер, raspberry pi 4, корпус
одноплатный, компьютер, raspberry pi 4, корпус
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