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Российские учёные помогут в создании высокоэффективных материалов для аэрокосмической техники

Учёные из России, Франции и Японии проведут на базе Самарского университета им. Королёва теоретические и экспериментальные исследования по созданию технологии производства новых высокоэффективных биметаллических материалов для аэрокосмической техники.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Работы ведутся в рамках проекта «Разработка метода создания и оптимизация свойств высокоградиентных биметаллических материалов аэрокосмического назначения». Инициатива предусматривает формирование международного научного коллектива: в него войдут специалисты из Самарского университета, Института проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН (г. Москва), Токийского столичного университета (Япония) и университета Южной Бретани (Франция).

Ожидается, что новые материалы смогут выдерживать значительные механические нагрузки и экстремальные перепады температур с разницей в несколько сотен градусов.

«Очень важно, чтобы используемые в аэрокосмической технике материалы были термически стабильными, чтобы они не расширялись при высоких температурах. Этого можно добиться, если брать разные материалы с разными коэффициентами линейного расширения и чередовать их в многослойной конструкции: когда один слой расширяется, другой — сжимается, а во всём объёме — не происходит никаких изменений», — говорят учёные.

Исследователи предлагают наносить с помощью аддитивных технологий слои металлопорошковой композиции на подложки из листового проката, создавая при этом на поверхностях особый микро- и макрорельеф, который позволит практически на порядок увеличить площадь контакта соединяемых слоёв и даже образовывать механические неразъёмные соединения в виде микрозамков. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, российская наука и промышленность,
Теги: наука, сделано в россии, материалы, космос
наука, сделано в россии, материалы, космос
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