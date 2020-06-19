Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года

Интернет-источники сообщают о том, что смартфон-раскладушка Motorola razr второго поколения может не увидеть свет в текущем году. По всей видимости, анонс аппарата задержится до 2021-го.

Напомним, что смартфон Motorola razr первого поколения (показан на изображениях) оборудован 6,2-дюймовым гибким экраном с разрешением 2142 × 876 точек. На внешней стороне крышки располагается дополнительный дисплей Quick View с диагональю 2,7 дюйма и разрешением 800 × 600 пикселей.

По слухам, аппарат Motorola razr 2 (неофициальное название) получит гибкий дисплей размером 6,7 дюйма по диагонали. В оснащение войдут процессор Snapdragon 765 и 8 Гбайт оперативной памяти.

Говорится, что новинка сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Упомянуты 48-мегапиксельная основная камера, селфи-камера с 20-мегапиксельным сенсором и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт.

Как сообщается, официальная презентация Motorola razr второго поколения может быть перенесена из-за пандемии. Коронавирус спровоцировал ряд сложностей с разработкой смартфона и организацией его массового производства. Скорее всего, устройство дебютирует не ранее первого квартала следующего года.