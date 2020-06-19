Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера

Накануне компания Honeywell объявила о создании самой мощной в мире квантовой вычислительной системы. Квантовый компьютер Honeywell уже опробован одной из крупнейших в мире финансовых организаций компанией JP Morgan Chase, и финансисты назвали систему «превосходной». И это только начало.

Следует сказать, что компания Honeywell использовала для определения мощности своей квантовой вычислительной системы новую метрику (бенчмарк) компании IBM, которую та представила в октябре прошлого года. Не секрет, что квантовые компьютеры каждый делает во что горазд. Тут и криогенные кубиты, и ионные ловушки, и квантовый отжиг, и спинтроника и много чего другого. Сравнить производительность систем в этом зоопарке очень непросто, особенно если сюда добавить время удержания когерентности, число одновременно запутанных кубитов, уровень ошибок и много, много других параметров.

Компания IBM попыталась учесть, если не все, то большинство из этих переменных, и представила метрику, которая позволяет судить условно объективно о производительности квантовой вычислительной системы любой архитектуры. Впрочем, не все с ней согласны и, в частности, спор о «квантовом превосходстве» разгорелся с компанией Google. Тем не менее, метрика есть и, например, компания IBM оценила производительность своего первого «офисного» квантового компьютера Q System One из 20 криогенных кубитов на уровне 16 квантовых объёмов.

Возвращаясь к квантовому компьютеру Honeywell, докладываем, что его производительность достигает 64 квантовых объёмов. Более того, компания обещает каждый год в течение следующих пяти лет увеличивать производительность своих квантовых систем на один порядок. Например, в течение следующего года она планирует создать квантовую вычислительную систему производительностью 1024 квантовых объёма.

На деле система Honeywell состоит всего из шести «эффективных» кубитов на ловушках ионов. Но это — «честные» кубиты, как заявляют в компании. В системе IBM Q System One, к примеру, одновременно запутанными могут быть только некоторые из 20 кубитов. В системе Honeywell одновременно связаны и согласованы все шесть кубитов, что делает её уникальной и самой мощной в мире квантовых вычислителей. Рассчитать производительность квантовой системы с «эффективными» кубитами по методике IBM не составит труда. Это значение степени, в которую надо возвести цифру 2. Получаем, 26 ― это 64 «квантовых объёма». Фактически шестикубитовый квантовый компьютер Honeywell оказывается в четыре раза производительнее 20-кубитовой системы IBM Q System One. Бенчмарки они такие бенчмарки. Нам ли об это не знать?

Ядро системы Honeywell представляет собой стальную сферу размерами с баскетбольный мяч, охлаждённую до температуры чуть выше абсолютного нуля (–262,7 °C). Внутри сферы находятся ловушки ионов, каждая из которых имеет размер с монету 25 центов США (24,3 мм). Ион играет роль кубита, а управляется он лазером, который направлен на ловушку заряда извне сферы через небольшое стеклянное окошко. По сути кубит плюс лазер ― это аналог транзистора в классическом понимании.

Кроме компании JP Morgan Chase новую систему Honeywell испытывают другие клиенты, имена которых компания не раскрывает. По словам Honeywell, это компании и организации, связанные с химией, материаловедением, машинным обучением и оптимизацией. Позже в этом году Honeywell вместе с Microsoft предоставят доступ к новому квантовому компьютеру через облачную систему Microsoft Azure.