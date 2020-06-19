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Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера

Накануне компания Honeywell объявила о создании самой мощной в мире квантовой вычислительной системы. Квантовый компьютер Honeywell уже опробован одной из крупнейших в мире финансовых организаций компанией JP Morgan Chase, и финансисты назвали систему «превосходной». И это только начало.

Рабочая камера квантового компьюетра компании Honeywell (на ловушках ионов)

Рабочая камера квантового компьютера компании Honeywell (на ловушках ионов)

Следует сказать, что компания Honeywell использовала для определения мощности своей квантовой вычислительной системы новую метрику (бенчмарк) компании IBM, которую та представила в октябре прошлого года. Не секрет, что квантовые компьютеры каждый делает во что горазд. Тут и криогенные кубиты, и ионные ловушки, и квантовый отжиг, и спинтроника и много чего другого. Сравнить производительность систем в этом зоопарке очень непросто, особенно если сюда добавить время удержания когерентности, число одновременно запутанных кубитов, уровень ошибок и много, много других параметров.

Компания IBM попыталась учесть, если не все, то большинство из этих переменных, и представила метрику, которая позволяет судить условно объективно о производительности квантовой вычислительной системы любой архитектуры. Впрочем, не все с ней согласны и, в частности, спор о «квантовом превосходстве» разгорелся с компанией Google. Тем не менее, метрика есть и, например, компания IBM оценила производительность своего первого «офисного» квантового компьютера Q System One из 20 криогенных кубитов на уровне 16 квантовых объёмов.

Возвращаясь к квантовому компьютеру Honeywell, докладываем, что его производительность достигает 64 квантовых объёмов. Более того, компания обещает каждый год в течение следующих пяти лет увеличивать производительность своих квантовых систем на один порядок. Например, в течение следующего года она планирует создать квантовую вычислительную систему производительностью 1024 квантовых объёма.

20-кубитовая квантовая система IBM Q System One

20-кубитовая квантовая система IBM Q System One

На деле система Honeywell состоит всего из шести «эффективных» кубитов на ловушках ионов. Но это — «честные» кубиты, как заявляют в компании. В системе IBM Q System One, к примеру, одновременно запутанными могут быть только некоторые из 20 кубитов. В системе Honeywell одновременно связаны и согласованы все шесть кубитов, что делает её уникальной и самой мощной в мире квантовых вычислителей. Рассчитать производительность квантовой системы с «эффективными» кубитами по методике IBM не составит труда. Это значение степени, в которую надо возвести цифру 2. Получаем, 26 ― это 64 «квантовых объёма». Фактически шестикубитовый квантовый компьютер Honeywell оказывается в четыре раза производительнее 20-кубитовой системы IBM Q System One. Бенчмарки они такие бенчмарки. Нам ли об это не знать?

Ядро системы Honeywell представляет собой стальную сферу размерами с баскетбольный мяч, охлаждённую до температуры чуть выше абсолютного нуля (–262,7 °C). Внутри сферы находятся ловушки ионов, каждая из которых имеет размер с монету 25 центов США (24,3 мм). Ион играет роль кубита, а управляется он лазером, который направлен на ловушку заряда извне сферы через небольшое стеклянное окошко. По сути кубит плюс лазер ― это аналог транзистора в классическом понимании.

Кроме компании JP Morgan Chase новую систему Honeywell испытывают другие клиенты, имена которых компания не раскрывает. По словам Honeywell, это компании и организации, связанные с химией, материаловедением, машинным обучением и оптимизацией. Позже в этом году Honeywell вместе с Microsoft предоставят доступ к новому квантовому компьютеру через облачную систему Microsoft Azure.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, на острие науки,
Теги: honeywell, ibm, квантовые вычисления, бенчмарки
honeywell, ibm, квантовые вычисления, бенчмарки
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