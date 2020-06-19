Сетевые источники попытались угадать характеристики GeForce RTX 3090 и 3080

Сразу несколько сетевых источников сообщили предполагаемые характеристики будущих игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии, а также новой модели TITAN, построенных на базе архитектуры Ampere.

Если говорить откровенно, то всё это носит характер слухов, поскольку подтвердить или опровергнуть нижеприведённую информацию сможет только сам глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), когда официально анонсирует новое поколение графических ускорителей. Согласно последним данным, производство новых потребительских карт на базе Ampere начнётся не раньше августа, и когда состоится их презентация сейчас не ясно.

И всё же следует отметить, что источником нижеприведённых данных служит пользователь Twitter под псевдонимом KatCorgi. Ещё за месяцы до официального анонса он «предсказал» правильное количество тензорных ядер графического ускорителя NVIDIA A100.

2nd Gen NVIDIA TITAN

GA102-400-A1 5376 24GB 17Gbps

GeForce RTX 3090

GA102-300-A1 5248 12GB 21Gbps

GeForce RTX 3080

GA102-200-Kx-A1 4352 10GB 19Gbps — KatCorgi (@KkatCorgi) June 19, 2020

Что интересно, если верить информации KatCorgi, в иерархии новой серии модель GeForce RTX 3090 займёт место, на котором можно было бы ожидать RTX 3080 Ti. Если это действительно так, то совсем непонятно, зачем NVIDIA изменять название старшей модели, особенно если учесть, что номерной суффикс x90 у NVIDIA обычно получали видеокарты, использующие два графических процессора. Кроме того, в своих данных источник не называет новый TITAN RTX, как видеокарту, построенную на базе архитектуры Ampere. Вместо этого модель обозначена как «TITAN 2-го поколения». Если название для неё пока не подтверждено, то и нет причин считать, что GeForce RTX 3090 — название флагмана новой серии.

Хотя NVIDIA известна своими привычками менять всё в самый последний момент. Названия своих продуктов компания тоже уже меняла фактически прямо перед их презентацией. Так, например, было с графическими картами GeForce GTX 880. За две недели до их анонса их название было изменено на GeForce GTX 980.

Что касается характеристик, то согласно опубликованным данным, графический процессор TITAN RTX нового поколения (GA102-400-A1) получит 5376 ядер CUDA и 24 Гбайт видеопамяти. Источник не указывает, какой стандарт памяти будет использовать данная видеокарта — GDDR6 или GDDR6X. С другой стороны, пока ни один из производителей чипов памяти ещё не анонсировал GDDR6X. В свою очередь о производстве памяти GDDR6 стало известно ещё задолго до анонса TITAN RTX на базе Turing.

Видеокарте GeForce RTX 3090 (GA102-300-A1) приписываются 5248 ядер CUDA и 12 Гбайт видеопамяти с уровнем быстродействия 21 Гбит/с. При таком показателе её пропускная способность теоретически может составить 1 Тбайт/с.

Для GeForce RTX 3080 (GA102-200-Kx-A1), которая придёт на замену текущих GeForce RTX 2080 (Super), ожидается увеличение объёма видеопамяти. У новинки, согласно источнику, он составит 10 Гбайт с быстродействием на уровне 19 Гбит/с. Если эта информация верна, то память может получить шину 320 бит, а её пропускная способность составит 760 Гбайт/с. Но самой интересной деталью здесь является то, что новинка может быть построена на базе «большого GPU», а не «урезанного». Подобного у карт NVIDIA моделей x80 не наблюдалось со времён Kepler. Последней такой видеокартой была GeForce GTX 780 Ti.

Сложно также поверить, что TITAN RTX (Ampere) получит настолько более медленную видеопамять по сравнению с RTX 3090. С другой стороны, чтобы уместить приписываемый объём в 24 Гбайт, память, вероятно, придётся размещать на двух сторонах платы, что действительно сократит её быстродействие.