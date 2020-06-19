Российскую систему персональной спутниковой связи продолжат разворачивать в сентябре

Определена дата запуска новых спутников «Гонец-М» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от источника в ракетно-космической отрасли.

Напомним, что аппараты «Гонец-М» — это основа платформы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М». Она предоставляет каналы подвижной спутниковой связи для мобильных и стационарных абонентов в любой точке Земного шара.

«Первый пуск "Гонцов" в этом году предварительно запланирован на 20 сентября», — рассказали осведомлённые лица.

Для вывода спутников в космос будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б». До сих пор аппараты запускались на конверсионной ракете «Рокот».

С помощью платформы «Гонец-Д1М» можно решать такие задачи как экологический, промышленный и научный мониторинг. Кроме того, система обеспечивает связь в удалённых регионах с неразвитой инфраструктурой, а также связь в чрезвычайных ситуациях.

Недавно АО «Спутниковая система «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по спутниковым системам связи и ретрансляции) подвело промежуточные итоги работы в период пандемии коронавируса. Компания в полном объёме оказывает услуги связи и ретрансляции с использованием спутниковых систем «Гонец» и «Луч». В период самоизоляции занятость сотрудников составила 85 %.

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