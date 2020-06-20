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Huawei выпустит смартфоны серии Mate 40 в соответствии с запланированным графиком

На этой неделе в Сети появилась информация о том, что из-за новых санкций правительства США в отношении Huawei может задержаться запуск новых флагманских смартфонов серии Mate 40. Теперь же авторитетный инсайдер опубликовал сообщение, говорящее о том, что Huawei сумеет вывести на рынок смартфоны Mate 40 и Mate 40 Pro в соответствии с запланированным изначально графиком.

В сообщении, которое разместил инсайдер Moile Chip Expert в сети Weibo, сказано, что у Huawei будет достаточный запас процессоров, чтобы обеспечить своевременный запуск флагманских смартфонов и других устройств. Предполагается, что к середине сентября у китайского производителя будет достаточно чипов, изготовленных по техпроцессам 5 нм и 7 нм, используемых в смартфонах, а также 16-нм и 28-нм однокристальных систем для производства беспроводных наушников. Инсайдер уверен, что Mate 40 и Mate 40 Pro будут запущены в октябре этого года, а в общей сложности за четвёртый квартал Huawei выпустит около 8 млн экземпляров данных моделей.  

Несмотря на то, что Huawei преимущественно использует в выпускаемой продукции собственные процессоры, их производство осуществляет тайваньская компания TSMC. Новые ограничения, которые были недавно введены американским правительством, вступят в силу в середине сентября. В соответствии с запретом, TSMC не сможет изготавливать чипы для Huawei на оборудовании, в котором используются американские технологии. Из-за введения этих ограничений и возникло сомнение в том, что Huawei сумеет в срок вывести на рынок смартфоны серии Mate 40.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: mate 40, huawei, смартфоны
mate 40, huawei, смартфоны
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