Bloomberg рассказал о внутренней кухне секретной команды Apple, создающей гарнитуры AR и VR

В конце 2018 года Apple уже несколько лет работала над своими планами по созданию мощной гарнитуры с возможностями как виртуальной, так и дополненной реальности, но тогдашний руководитель компании в области дизайна Джони Айв (Jony Ive) возражал против некоторых фундаментальных аспектов продукта и призывал Apple изменить курс. Внутреннюю кухню Купертино раскрыл ресурс Bloomberg.

Гарнитура должна была стать первым крупным продуктом компании со времён Apple Watch и дебютным устройством команды Technology Development Group — секретного подразделения, работающего исключительно в области VR и AR. TDG возглавляет столь же непубличный руководитель Майк Роквелл (Mike Rockwell), работавший прежде в Dolby Laboratories и в компании по разработке программного обеспечения для редактирования мультимедиа Avid Technology. 53-летний господин Роквелл был нанят в 2015 году Дэном Риччио (Dan Riccio), ключевым руководителем Apple в области оборудования.

Тогда же в конце 2015 года Майк Роквелл начал создавать команду, которая выросла до 1000 человек и принялась за разработку двух продуктов, направленных на расширение сегментов VR и AR. Устройство с кодовым названием N301 будет использовать как VR, так и AR, став первым универсальным решением для игр и потребления контента, а также для наложения информации на изображение перед взглядом пользователя. Второе же устройство, N421, — это лёгкие очки, использующиеся исключительно в качестве гарнитуры AR, но при этом являющиеся более сложными.

Изначально N301 была разработана как сверхмощная система с графикой и скоростью обработки, ранее невиданной для носимого продукта. Возможности были настолько продвинутыми, что требовался хороший теплоотвод и, соответственно, приходилось жертвовать компактностью. Вместо этого команда планировала продать стационарный концентратор, который напоминал небольшой компьютер Mac, который подключался к гарнитуре с помощью беспроводного сигнала. В ранней версии гарнитура также могла работать в менее мощном самодостаточном режиме.

Джонатан Айв не согласился с перспективой продажи гарнитуры, которая требовала отдельного стационарного устройства для полной функциональности. Он призвал команду переделать N301 вокруг менее мощной технологии, которая не требовала бы внешнего вычислительного модуля. Майк Роквелл отказался, заявив, что беспроводное решение обеспечит настолько высокую производительность, что сможет потеснить с рынка всё остальное. Противостояние длилось месяцами.

Господин Роквелл пользуется большим уважением в Apple, имея репутацию умного и эффективного руководителя. Он пользуется поддержкой группы разработчиков программного обеспечения Крейга Федериги (Craig Federighi) и подразделения по разработке микросхем Джонни Сроуджи (Johny Srouji). Ставки высоки - Apple тратит более $15 млрд в год на исследования и разработку — и это не первый случай, когда компания вкладывает огромные ресурсы на амбициозный и потенциально рискованный проект.

Всего за несколько месяцев до присоединения Майка Роквелла компания намеревалась создать электромобиль, чтобы конкурировать с Tesla. Apple наняла несколько сотен инженеров и ещё больше направила в команду своих внутренних специалистов. Но к концу 2016 года начались увольнения людей, и в значительной степени компания отказалась от разработки полноценного автомобиля в пользу технологии автопилота. А внутри Apple проект был признан катастрофой.

Команда Майка Роквелла всё ещё в хорошем положении, и, хотя она сотрудничает с остальной частью Apple, инсайдеры говорят об их необычной степени независимости. Располагаясь примерно в 15 минутах езды от штаб-квартиры Apple, TDG имеет свои собственные подразделения аппаратного и программного обеспечения, операций и контента, укомплектованные одними из самых лучших специалистов компании.

Если же говорить о противостоянии между Роквеллом и Айвом, то генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в конечном счёте встал на сторону руководителя проекта. Хотя гарнитура, находящаяся сейчас в разработке, менее технологична, чем предполагалось изначально, она довольно продвинута. В основе прототипов лежат экраны сверхвысокого разрешения, которые заставляют практически забыть о пикселях. Кинематографическая акустическая система дополняет впечатление реализма. Некоторые из разработанных командой технологий легли в основу мощных процессоров ARM, которые Apple планирует анонсировать на следующей неделе для компьютеров Mac, и которые в перспективе могут заменить чипы Intel.

Тем не менее, от внешнего блока отказались, так что графика не будет так хороша, как могла бы быть, и скорость загрузки тоже окажется ниже. Видимо, и реализм будет не настолько высоким, как предполагалось. Господина Айва реализм и не прельщал: его куда сильнее интересовал концепт очков N421, который бы не выключал людей из реальности, а дополнял их поле зрения информацией о картах и прочем.

Прототипы N301 похожи на уменьшенную гарнитуру Oculus Quest от Facebook. Инженеры Apple всё ещё испытывают устройство на разных формах головы, чтобы найти идеальный вариант. Компания не определилась с ценами. Для сравнения: Oculus Quest продаётся за $399, но всё-таки это не устройство для повседневного ношения, а шлем виртуальной реальности.

N301 будет иметь собственный магазин приложений с акцентом на игры и возможностью потоковой передачи видеоконтента, а также станет своего рода сверхсовременным коммуникационным устройством для виртуальных встреч. Siri, голосовой помощник Apple, будет управлять как гарнитурой, так и очками. Apple передала некоторых инженеров, которые работали над Siri, в команду господина Роквелла.

Команда недавно потеряла несколько ключевых специалистов. Питер Майер (Peter Meier), который присоединился к Apple в 2015 году из немецкого стартапа AR Metaio GmbH, ушёл в прошлом году. Бывший исполнительный директор DreamWorks Animation LLC Йен Рихтер (Ian Richter) перевёлся в другое подразделение Apple в октябре после почти двух лет работы. А Коди Уайт (Cody White), который помогал разрабатывать ПО дополненной реальности RealityKit для iPhone и iPad, уволился в декабре.

Но Майк Роквелл продолжает двигаться к заветной цели. Apple планирует анонсировать новые инструменты дополненной реальности для своих мобильных приложений на ежегодной конференции разработчиков в этом месяце. Выпуск реальных устройств займёт больше времени. Хотя планы могли измениться, на собрании, состоявшемся прошлой осенью, господин Роквелл заявил, что первая гарнитура может быть анонсирована в следующем году и выпущена в 2022 году. А очки дополненной реальности поклонники Apple могут не ждать ранее 2023 года.