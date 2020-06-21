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Утечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыль

В базе данных 3DMark была обнаружена неизвестная видеокарта GeForce, обеспечивающая 30-процентное повышение производительности по сравнению с текущим флагманом. Результат, обнаруженный Rogame с ресурса HardwareLeaks, является скрытым, то есть не виден для общественности.

Если бы результат показывал уже выпущенную видеокарту, скорее всего, 3DMark правильно бы указала модель видеокарты. В данном же случае упоминается лишь Generic VGA и производитель в лице NVIDIA. При этом видеокарта имеет рабочую тактовую частоту 1935 МГц и частоту памяти 6 ГГц.

Неизвестно, почему 3DMark отображает у этого ускорителя эффективную частоту памяти в 6 ГГц, а для RTX 2080 Ti указывает реальные 1750 МГц. Но странный показатель в 6 ГГц может говорить о том, что тестовый пакет просто не смог правильно определить тип памяти и речь на самом деле идёт об ускорителе с GDDR6X на борту.

Так или иначе, видеокарта показала результат на 31 % выше, чем базовая GeForce RTX 2080 Ti. Средний прирост в следующем поколении видеокарт NVIDIA Ampere как раз и ожидается в районе 30 %. Следовательно, указанная модель может прийти на смену именно GeForce RTX 2080 Ti под именем RTX 3080 Ti или, как сообщают другие источники, RTX 3090.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: nvidia, geforce rtx, ampere, слухи, 3dmark
nvidia, geforce rtx, ampere, слухи, 3dmark
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