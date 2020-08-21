Правительственные организации Китая попытаются за пять лет отказаться от импортных процессоров

Попытки компании Hygon через создание совместного предприятия с AMD обеспечить китайский рынок современными процессорами наткнулись на барьер американских санкций ещё в прошлом году. История с Huawei только укрепила уверенность китайцев в необходимости импортозамещения. За пять лет правительственные структуры могут перейти на процессоры китайского производства.

Опрошенные Reuters эксперты считают, что отставание китайских процессоров от зарубежных аналогов в данном случае вторично, а важна сама возможность отказа от использования импортируемых компонентов. Нельзя исключать, что в один прекрасный день американские власти запретят поставки в Китай любых x86-совместимых процессоров, а сейчас 95 % серверных систем в этой стране используют процессоры Intel.

Китайские компании уже начали обновлять свой компьютерный парк за счёт систем, использующих процессоры Kunpeng марки HiSilicon, которые производятся компанией TSMC. Оператор связи China Telecom, например, планирует к закупке в этом году более 56 тысяч серверных систем. Около одной пятой части этого количества придётся на решения, использующие процессоры Kunpeng и Hygon Dhyana. Конечно, переход на эти компоненты проблему снижения зависимости от западных поставщиков не решает. Процессоры Hygon выпускались в сотрудничестве с AMD и на продолжение этой деятельности наложен запрет, а процессоры Kunpeng компания TSMC со следующего месяца тоже поставлять не сможет.

В сфере программного обеспечения возможности импортозамещения для китайских структур тоже не такие радужные, как можно подумать. Существуют офисные пакеты локальных разработчиков, но на обновление сложившейся инфраструктуры уйдут долгие годы, а полученный эффект может не обрадовать конечных пользователей. Все эти доводы не мешают профильным фондовым индексам демонстрировать феноменальный рост в текущем году. Например, индекс CSIINT, отвечающий за китайские компании технологического сектора, в этом году вырос на 30 %, вдвое обойдя местные «голубые фишки» по темпам роста. Инвесторы ожидают лёгкого заработка в расчёте на колоссальные денежные вливания в сектор со стороны властей КНР.