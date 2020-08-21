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Космические полёты, сражения и много добычи: восемь минут геймплея шутера Everspace 2

Разработчики из Rockfish Games показали журналистам портала GameSpot восьмиминутный отрывок геймплея космического шутера Everspace 2. Авторы позволили взглянуть на сражения с использованием разного оружия, исследование мира и некоторые геймплейные механики.

Концепт-арт Everspace 2

Концепт-арт Everspace 2

Пилотом управляет специалист по связям с общественностью Rockfish Games Эрик Шрейдер (Erik Schrader), одновременно подробно комментирующий происходящее. Первым делом он продемонстрировал использование бомб. Управление в сиквеле, по его словам, стало более отзывчивым, что позволяет маневрировать и в битвах, и во время изучения планет. Сотрудник студии обратил внимание зрителей на проработанное окружение. Все эти детализированные конструкции — не просто красивый антураж: игроки будут получать награды за их исследование.

Далее он уничтожил рейдеров в пещерах и заброшенной шахте, в процессе получив новый инструмент — магнитный отталкиватель (Magnetic Repulsor), отбрасывающий врагов. После этого он отправился в другой сектор и проник на старую космическую станцию, убрав мешающий объект. Как отметил Шрейдер, функцией захвата игроки будут пользоваться часто. На главной станции он продал ненужные предметы, купил куски металла, необходимые для прокачки, и экипировал Rapid Thermo Gun — пушку, которая наносит повышенный урон, когда на корабль игрока попадает солнечный свет, и не перегревается. Он использовал её для уничтожения рейдеров, летающих поблизости.

Видео записано в альфа-версии для ПК (сейчас проект переходит в бета-фазу). К релизу визуальная составляющая может измениться.

В одном из последних обновлений блога разработчики рассказали о второй звёздной системе — Юнион (Union). В то время как стартовая система Цето (Ceto) призвана задать тон игре и обучить основам геймплея, в Юнионе мир Everspace 2 «раскрывается по-настоящему». В ней можно будет посетить оживлённый торговый порт и множество станций. Герой окажется вовлечён в назревающий конфликт фракций, у каждой из которых есть своё видение будущего Демилитаризованной зоны (DMZ). Поскольку здесь развита торговля, имеются и возможности для контрабандистов. Но если игрок будет перевозить запрещённые товары или воровать их с грузовых судов, он станет целью кораблей враждебной фракции оккаров (Okkar).

Тогда же авторы сообщили, что благодаря выпуску бесплатной демоверсии в рамках «Летнего фестиваля игр Steam» всего за один день игру добавили в список желаемого более 13 тысяч пользователей Steam. В общей сложности таких отметок на тот момент было свыше 155 тысяч — такой результат внушает создателям оптимизм.

Everspace 2 была профинансирована на Kickstarter: в ноябре 2019 года почти восемь тысяч пользователей пожертвовали свыше $560 тысяч. Шутер планировалось выпустить осенью, но в марте разработчики отложили релиз, сославшись на перенос мероприятия GDC 2020. Теперь выход в раннем доступе Steam запланирован на декабрь 2020 года. Полная игра появится на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2021 году.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Аркада, Xbox, PlayStation,
Теги: everspace, everspace 2, rockfish games, шутер, аркада
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