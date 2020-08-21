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Новости Hardware

LG начала устанавливать прозрачные OLED-экраны вместо окон в вагонах китайского метро

Южнокорейский технологический гигант LG Display объявил о том, что начал заменять обычные окна китайских вагонов метро в Пекине и Шэньчжэне 55-дюймовыми прозрачными OLED-дисплеями.

Прозрачные OLED-экраны предназначены для вывода информации о текущем местоположении состава, а также других данных, которые будут полезны людям, использующим метрополитен. Панели обладают 38-процентным уровнем прозрачности и поддерживают вывод изображения в разрешении Full HD.

К сожалению, компания не уточнила, сколько уже составов пекинского и шэньчженьского метро были оборудованы данными экранами. Однако LG Display пояснила, что уже ведёт работу над тем, чтобы начать оснащать аналогичными решениями составы в других метрополитенах мира.

Одновременно с этим компания добавила, что собирается вдвое увеличить объём производства OLED-панелей. По её мнению, новое поколение подобных дисплеев найдёт применение во множестве сфер рекламного бизнеса. Например, прозрачными экранами можно заменить обычные окна магазинов и использовать их в качестве платформ для наружной рекламы.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: oled-дисплей, oled, oled-панель, lg, lg display, китай
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