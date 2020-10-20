Switch-версия ремейка XIII действительно выйдет позже остальных, а на PC и Xbox One стартовали предзаказы

Издательство Microids в пресс-релизе по поводу недавнего трейлера у себя на сайте подтвердило, что версия ремейка культового шутера XIII для Nintendo Switch не выйдет вместе с остальными.

Напомним, в опубликованном на прошлой неделе ролике, посвящённом доступному игроку арсеналу, значится дата релиза проекта для всех целевых платформ, кроме гибридной консоли Nintendo.

Как выяснилось, произошло это не просто так: Switch-версия ремейка XIII появится на прилавках лишь в 2021 году. Причины задержки в Microids не уточнили, но призвали следить за новостями.

Вместе с этим издатель подтвердил старт предзаказов на PC (Steam) и Xbox One. В качестве бонуса полагается набор золотых обликов для оружия. На PS4 комплект получат покупатели игры в период с 10 ноября по 10 декабря.

В цифровом сервисе Valve ремейк XIII стоит 999 рублей, но для приобретения доступен лишь набор предзаказа за 952 рубля (с учётом 25-процентной скидки). На Xbox One за игру просят $50.

В обновлённой версии XIII обещают осовремененный художественный стиль, музыку и голоса из оригинала, захватывающий сюжет, разнообразный игровой процесс, кампанию на 34 уровня и 15 видов оружия.

Ремейк XIII поступит в продажу 10 ноября текущего года для PC (Steam, GOG), PlayStation 4 и Xbox One. Появится ли обновлённая версия на консолях следующего поколения, в Microids не говорят.