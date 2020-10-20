3DNewsНовости SoftwarePlayStationКошмар не продолжится: интерактивный тиз...
Новости Software

Кошмар не продолжится: интерактивный тизер отменённой Silent Hills оказался несовместим с PS5

Издательство Konami по запросу портала GamesRadar прокомментировало ситуацию вокруг доступности P.T. — интерактивного тизера отменённого хоррора Silent Hills — на PlayStation 5.

Напомним, в начале октября Sony Interactive Entertainment опубликовала список PS4-игр, которые будут несовместимы с PS5. Перечень состоял всего из десяти наименований, и P.T. среди них не было.

Теперь же Konami подтвердила, что загрузить P.T. из PlayStation Store в рамках программы обратной совместимости на PlayStation 5 не получится — интерактивного тизера в цифровом магазине уже несколько лет кряду нет.

На странице в разделе поддержки на официальном сайте PlayStation говорится о возможности перенести цифровые версии игр с PS4 на PS5 при помощи Wi-Fi. Будет ли доступна функция в случае с P.T., неизвестно.

Заявление японского издательства подразумевает, что P.T. даже не запустится на PS5. Список PS4-игр, несовместимых с PS5, не включает интерактивный тизер Silent Hills, но и не учитывает «демо, медиа и неигровые приложения».

P.T. стал доступен для загрузки на PS4 в августе 2014 года, а в апреле 2015-го Konami объявила об изъятии интерактивного тизера из PS Store. В этом же месяце стало известно об отмене проекта.

Несмотря на то, что с момента прекращения разработки прошло уже более пяти лет, несостоявшаяся Silent Hills продолжает будоражить умы фанатов и энтузиастов. Последние до сих пор находят в тизере что-то новое.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: чем на самом деле занимается призрак из P.T., пока не видит игрок
Жутковатая улыбка, неиспользованные глаза и особая дверь: что происходит за кулисами P.T.
Блогер нашёл способ попасть на улицы Сайлент Хилла в P.T.
В 8К на RTX 3090: блогер продемонстрировал работу The Witcher 3, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и других игр
Художник показал, как может выглядеть потенциальный ремейк Half-Life 2 на Unreal Engine 4
EA запустила в Steam распродажу гоночных игр — по скидке доступны Need for Speed и Burnout Paradise
Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, PlayStation,
Теги: p.t., silent hills, kojima productions, konami
p.t., silent hills, kojima productions, konami
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 4 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 4 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 9 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D 10 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 2 ч.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 6 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 7 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 7 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 8 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.