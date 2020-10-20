Кошмар не продолжится: интерактивный тизер отменённой Silent Hills оказался несовместим с PS5

Издательство Konami по запросу портала GamesRadar прокомментировало ситуацию вокруг доступности P.T. — интерактивного тизера отменённого хоррора Silent Hills — на PlayStation 5.

Напомним, в начале октября Sony Interactive Entertainment опубликовала список PS4-игр, которые будут несовместимы с PS5. Перечень состоял всего из десяти наименований, и P.T. среди них не было.

Теперь же Konami подтвердила, что загрузить P.T. из PlayStation Store в рамках программы обратной совместимости на PlayStation 5 не получится — интерактивного тизера в цифровом магазине уже несколько лет кряду нет.

На странице в разделе поддержки на официальном сайте PlayStation говорится о возможности перенести цифровые версии игр с PS4 на PS5 при помощи Wi-Fi. Будет ли доступна функция в случае с P.T., неизвестно.

Заявление японского издательства подразумевает, что P.T. даже не запустится на PS5. Список PS4-игр, несовместимых с PS5, не включает интерактивный тизер Silent Hills, но и не учитывает «демо, медиа и неигровые приложения».

P.T. стал доступен для загрузки на PS4 в августе 2014 года, а в апреле 2015-го Konami объявила об изъятии интерактивного тизера из PS Store. В этом же месяце стало известно об отмене проекта.

Несмотря на то, что с момента прекращения разработки прошло уже более пяти лет, несостоявшаяся Silent Hills продолжает будоражить умы фанатов и энтузиастов. Последние до сих пор находят в тизере что-то новое.