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Acer рассчитывает на рост объёмов поставок хромбуков на 40 % в 2021 году

Основными потребителями так называемых «хромбуков» во многих странах стали как учебные учреждения, так и родители учащихся, поскольку дистанционные формы обучения укоренились на фоне пандемии. По оценкам участников рынка, даже в следующем году сегмент продемонстрирует рост на десятки процентов, а пока спрос превышает предложение в три раза.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Источник изображения: Nikkei Asian Review

В первой половине текущего года объёмы поставок хромбуков выросли на 24 %, как отмечает IDC. Корпоративный старший вице-президент MediaTek Джерри Ю (Jerry Yu) в интервью сайту Nikkei Asian Review сообщил, что компания видит в рынке хромбуков отличный потенциал, а потому собирается расширить ассортимент предлагаемых производительных процессоров, пригодных для установки в такого рода компьютерных устройствах. В этом году, по оценкам MediaTek, рынок хромбуков вырастет в полтора раза.

Оптимизм разделяют и представители Acer — крупнейшего производителя хромбуков. Даже в следующем году, по словам генерального директора Джейсона Ченя (Jason Chen), спрос на хромбуки вырастет на 40 %. В третьем квартале профильный бизнес Acer продемонстрировал рост выручки на 94,4 % в годовом сравнении. Сперва компания предполагала, что рост спроса на хромбуки будет носить временный характер, но теперь стало ясно, что это долгосрочная тенденция. Руководство Acer даже получает письма от чиновников из Европы, которые убеждают компанию увеличить объёмы поставок этих устройств для нужд образовательной системы. Сейчас Acer может удовлетворить не более трети потребности рынка в хромбуках из-за существенного дефицита отдельных комплектующих.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика,
Теги: acer, chrome os, хромбуки, аналитика, пандемия
acer, chrome os, хромбуки, аналитика, пандемия
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