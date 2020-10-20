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Корпус Xigmatek Diamond предназначен для игровой системы с элегантным обликом

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Diamond, рассчитанный на материнские платы типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Новинка позволяет построить игровую настольную станцию с элегантным внешним видом.

Решение полностью выполнено в чёрном цвете. Через боковую стенку из закалённого стекла можно любоваться внутренним строением системы. Габариты составляют 450 × 387 × 205 мм.

В корпусе доступны семь посадочных мест для карт расширения, включая графические ускорители длиной до 340 мм. Можно установить до двух 3,5-дюймовых накопителей и до четырёх устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.

Вентиляторы воздушного охлаждения монтируются по следующей схеме: 3 × 120 мм или 2 × 140 мм спереди, 2 × 120/140 мм сверху и 1 × 120 мм сзади. В случае жидкостного охлаждения спереди и сверху можно разместить радиатор формата до 240 мм, сзади — 120 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 165 мм.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, порты USB 3.0 и USB 2.0. В системе можно задействовать блок питания длиной до 170 мм.

Сроки начала продаж и ориентировочная цена корпуса Xigmatek Diamond пока не раскрываются. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: xigmatek, корпус
xigmatek, корпус
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