Сомнительная влагостойкость: у многих Pixel 5 замечены щели между дисплеем и корпусом

Pixel 5 уже попадает в руки клиентов, и вместе с тем поступают сообщения о заметном зазоре между пластиковой защитой дисплея и алюминиевой рамой телефона с биорезиновым покрытием. Особенно сильно проблема обозначилась в области вокруг передней камеры, и многие обеспокоены, что щель может повлиять на водонепроницаемость аппарата.

Количество сообщений пока не особенно велико, но новые поступают регулярно — видимо, проблема касается какой-то части аппаратов. В течение последних двух дней на таких площадках, как форум продуктов Pixel Phone и XDA Forum, растёт количество жалоб, и публикуется множество фотографий, на которых запечатлён зазор: он может различаться как по местоположению, так и по размерам (у кого-то щель едва заметна, а у кого-то бросается в глаза).

Журналисты Android Police подтвердили, что их собственный Pixel 5 тоже страдает от этой проблемой, хотя и не в критичной степени. В большинстве отчётов зазор наблюдается в углу, ближайшем к вырезу камеры; в верхней части телефона; и над лотком для SIM-карты с левой стороны. Но он также может проявляться в других областях. Хотя большинство изображений демонстрируют проблему в чёрном цвете, она также затрагивает аппарат в зелёном исполнении.

Не ясно, влияет ли этот зазор на показатели влагозащищённости телефона, но он точно накапливает пыль, да и щели выглядят не слишком хорошо на устройстве высокого класса. Судя по последним отчётам, эти щели присутствуют изначально, так что вряд ли экран отклеится или щели увеличатся.