Роскосмос: экипажу МКС ничего не угрожает, все системы работают нормально

В пресс-службе государственной корпорации Роскосмос, по сообщению ТАСС, сделали комментарии по поводу ситуации на Международной космической станции (МКС) в связи с участившимися сбоями.

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели российский сегмент орбитального комплекса столкнулся сразу с несколькими проблемами. В частности, снова отказала система выработки кислорода. Кроме того, космонавты зафиксировали неисправность туалета и задымление пылесоса.

Как теперь подтвердили в Роскосмосе, все перечисленные неполадки удалось оперативно устранить в ночь на 20 октября. «Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полёта МКС ничего не угрожает», — заявили в государственной корпорации.

Нужно отметить, что проблемы затрагивают прежде всего российский модуль «Звезда», в котором ранее была обнаружена трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Пока на проблемное место установлена временная заплатка. А окончательно брешь будет устранена только после вывода из состава МКС пилотируемого корабля «Союз МС-16» — связано это с необходимостью проведения ряда измерений с закрытыми люками.

«Сейчас проведена временная герметизация, капитально трещина будет ликвидирована после посадки "Союза МС-16"», — сообщили осведомлённые лица.