«Выглядит почти как хороший CGI-фильм»: подробности работы экшена The Touryst на Xbox Series X и S

Приключенческий экшен The Touryst от Shin'en Multimedia выйдет на Xbox Series X и S 10 ноября, в день запуска консолей. По словам генерального директора студии Манфреда Линцнера (Manfred Linzner), на старшей модели проект изначально рендерится в разрешении 6K, а потом понижается до 4K.

The Touryst вышла на Nintendo Switch в конце 2019 года с последующим релизом этим летом на ПК (Microsoft Store) и Xbox One. Игра получила позитивный отклик за уникальный художественный стиль и движок, в котором используются технологии воксель-арта и эффекты высокой точности при постоянно высокой частоте кадров. Проект также вошёл в ряд стартовых игр Xbox Series X и S, которые будут оптимизированы под новые консоли.

Издание Wccftech получило комментарии от Линцнера о том, как The Touryst воспроизводится на консолях следующего поколения от Microsoft: «Мы считаем, что у консолей очень мощный графический процессор. Так что нам было очень просто визуально довести The Touryst до совершенства. В зависимости от того, Xbox Series X это или S, мы обрабатываем игру в разрешении 6K или 4K, а затем понижаем его до целевого разрешения. Так вы получаете крайне чёткую, но при этом очень плавную картинку с суперсэмплингом. Игра практически выглядит как хороший CGI-фильм, и всё это без временно́й репроекции, поэтому каждый пиксель свеж и уникален — без временны́х артефактов».

О более дешёвой и менее мощной Xbox Series S Линцнер добавил: «Для нас консоль не была ограниченной. Я думаю, что Xbox Series S очень хороша, в зависимости от того, что вам от неё нужно и что вы хотите».

Выйдет ли The Touryst на PlayStation 5 и в Steam, генеральный директор Shin’en не ответил. Однако когда журналисты Wccftech спросили его о возможности портирования на другие платформы предыдущего релиза студии, FAST RMX, Линцнер сказал: «Никогда не говори "никогда"».