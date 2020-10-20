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Enermax представила серию кулеров ETS-F40, которые справятся в процессорами с TDP до 200 Вт

В начале этого месяца мы сообщали о новом процессорном кулере Enermax ETS-F40-FS. Как оказалось, это модель относится к новой серии воздушных систем охлаждения Enermax ETS-F40, о полноценном анонсе которой производитель сообщил только сейчас.

Источник изображений: TechPowerUp

Источник изображений: TechPowerUp

В состав серии вошли четыре модели: ETS-F40-FS Essential без RGB-подсветки, ETS-F40-BK тоже без RGB-подсветки, но в чёрном исполнении, модель ETS-F40-BK-ARGB в чёрном цвете и с ARGB-подсветкой вентилятора, а также вариант ETS-F40-W-ARGB в белом исполнении и также с подсветкой вентилятора. Последние три модели также оснащены декоративными пластиковыми кожухами. При этом у ARGB-версий имеется RGB-подсветка в верхней части пластиковой крышки.

Enermax ETS-F40-BK

Enermax ETS-F40-BK

Как и ранее озвученная модель ETS-F40-FS Essential, все представленные кулеры оснащены четырьмя медными теплопроводными трубками, которые смогут напрямую контактировать с теплораспределительной крышкой процессора. Производитель заявляет, что все новинки способны справиться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) до 200 Вт.

Enermax ETS-F40-BK-ARGB

Enermax ETS-F40-BK-ARGB

Все модели поддерживают установку двух 140 мм вентиляторов. Однако в комплект поставки входит только одна «вертушка» с диапазоном скорости вращения от 300 до 1200 об/мин. Вентилятор формирует поток воздуха объёмом от 31 до 126 кубических метров в час, при этом издавая шум не более 23 дБА.

Enermax ETS-F40-W-ARGB

Enermax ETS-F40-W-ARGB

Размеры модели Essential (без кожуха) составляют 140 × 93 × 156 мм. Пластиковая накладка добавляет всего 2 мм дополнительной высоты, таким образом она становится 158 мм.

Самая простая версия воздушного кулера Enermax ETS-F40 Essential уже появилась в продаже. Её стоимость составляет около €31. Также в этом месяце появится чёрная версия без подсветки, однако производитель пока не заявлял для неё цену. ARGB-варианты новинок придётся подождать до декабря.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: enermax, кулер, система охлаждения, охлаждение
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